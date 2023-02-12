İhmalin faturası büyük: Borsada deprem yağması nasıl gerçekleşti?
İki büyük depreme rağmen Borsa İstanbul’un geç kapanması tepkilere neden oldu.
Maraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli iki büyük depremin ardından Milli Yas ilan edilmesine rağmen Borsa İstanbul’un neden geç kapandığına ilişkin tartışmalar devam ediyor.
Kısa Dalga yazarı Mehmet Çetingüleç, elinde hisse senedi bulunan 381 bini depremzede olmak üzere 4 milyon yatırımcının Borsa İstanbul’daki 17 saatlik sarsıntıda 870 milyar lira kaybettiğini vurguladı; ardından şunları söyledi:
“Canından, malından olanların borsadaki hisseleri de eridi. Depreme rağmen açık tutulan borsada ilk 2 günlük ihmalin faturası 520 milyar lira. Üçüncü gün 1 saatte 350 milyar lira daha kaybedildi. Peki bu kayıplar önlenemez miydi?
Toplam 10 ilde binaları yere yapıştıran deprem 6 Şubat Pazartesi sabahı saat 04.17'de meydana geldi. Gün ağardığında hava fotoğrafları Ankara'ya ulaştı ve yıkımın boyutu açıkça görüldüğü için İçişleri Bakanlığı sabah erken saatlerde en üst düzey olan 4. derecede alarm ilan etti. Tüm dünyadan yardım istendi.