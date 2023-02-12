İhmalin faturası büyük: Borsada deprem yağması nasıl gerçekleşti?

“Canından, malından olanların borsadaki hisseleri de eridi. Depreme rağmen açık tutulan borsada ilk 2 günlük ihmalin faturası 520 milyar lira. Üçüncü gün 1 saatte 350 milyar lira daha kaybedildi. Peki bu kayıplar önlenemez miydi?