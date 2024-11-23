Yüzde 100 Zam Geldi: Fiyatı Altın Gibi Uçtu
Soğuk kış günlerinin vazgeçilmezi ıhlamur, bu yıl fiyatıyla şaşırttı. Geçen seneye göre neredeyse iki katına çıkan fiyatlar, vatandaşları şok etti.
Kaynak: İHA
Havaların soğumasıyla birlikte ıhlamura olan talep her zamanki gibi arttı. Ancak bu yıl yaşanan kuraklık ve toplama işçiliğinin zorluğu, fiyatları uçurdu. Geçen sene kilosu 600-700 TL civarında olan ıhlamura yüzde 100 zam geldi. Ihlamurun kilosu bu yıl 1500 TL'ye kadar yükseldi.
Ihlamur, sadece lezzetli bir bitki çayı değil, aynı zamanda birçok sağlık faydası sunan doğal bir şifa kaynağıdır.
IHLAMURUN FAYDALARI NELER?
Boğaz ağrısı, öksürük ve burun tıkanıklığı gibi soğuk algınlığı belirtilerini hafifletir. Balgam söktürücü özelliği sayesinde solunum yollarını açar.
Yatıştırıcı etkisiyle uyku sorunlarını giderir, daha kaliteli bir uyku çekmenize yardımcı olur. Stres ve kaygıyı azaltarak rahatlamanızı sağlar.
İçerdiği antioksidanlar sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı direnci artırır.
Hazımsızlık, şişkinlik gibi sindirim sorunlarına iyi gelir.
Kan basıncını düzenleyerek kalp sağlığını korur.
Antioksidan özellikleri sayesinde cildin yenilenmesine yardımcı olur, daha genç ve sağlıklı bir görünüm kazandırır.
Hafif ağrıları dindirir, kas gevşetici özelliği vardır.
IHLAMUR NASIL DEMLENİR?
Ihlamurun faydalarını en iyi şekilde almak için doğru demlemek önemli. Uzmanlara göre, ıhlamur normal çay gibi demlenmeli ve fazla kaynatılmamalıdır. En fazla 10 dakika demlenen ıhlamur, hem lezzetli hem de sağlıklı olacaktır.