Yüzde 100 Zam Geldi: Fiyatı Altın Gibi Uçtu

Havaların soğumasıyla birlikte ıhlamura olan talep her zamanki gibi arttı. Ancak bu yıl yaşanan kuraklık ve toplama işçiliğinin zorluğu, fiyatları uçurdu. Geçen sene kilosu 600-700 TL civarında olan ıhlamura yüzde 100 zam geldi. Ihlamurun kilosu bu yıl 1500 TL'ye kadar yükseldi.