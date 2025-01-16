İhale Canavarı Dev Firma İflas Bayrağını Çekti! 2 Ay Mühlet Tanındı

MURAT BEYAZ

Devlet hastaneleri, belediyeler, kamu kurumları ve TOKİ'den aldığı büyük ihalalerle tanınan Bayındırlar Yapı A.Ş için Ankara 1. Asliye Ticaret Mahkemesi kararını verdi.

Ankara 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından alınan kararla, Bayındırlar Yapı’nın yanı sıra şirketin yetkilileri Baver Bayındır ve Nuray Bayındır ile Makfen Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye yönelik konkordato süreci kapsamında, 24 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere geçici mühlet süresi 2 ay daha uzatıldı. Karar, İcra ve İflas Kanunu’nun (İİK) 287. ve 288. maddeleri uyarınca alındı.

GAZETECİ DARBIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Bayındırlar Yapı A.Ş., özellikle 2021 yılında Samsun 19 Mayıs Devlet Hastanesi’nin müteahhitliğini üstlenirken hastane inşaatındaki eksiklikleri gündeme taşıyan gazeteci İbrahim Akkuş’un darp edildiği iddiasıyla kamuoyunda tartışmalara neden olmuştu. Akkuş, saldırıyı gerçekleştirenlerin Bayındırlar Yapı’ya bağlı çalışanlar olduğunu belirterek şirketin Samsun’daki farklı ilçelerde de hastane inşaatlarında görev aldığını açıklamıştı.

İŞÇİLER 5 AY MAAŞ ALAMAMIŞTI

Ayrıca geçtiğimiz sene Afyon Bolvadin Devlet Hastanesi inşaatında çalışan Yapı Yol-İş üyesi işçiler, Bayındırlar Yapı A.Ş. tarafından haklarının gasp dildiğini ve 5 aydır maaş alamadıkları söyleyerek eylem başlatmışlardı.

BİNGÖL'DE TOKİ İHALESİ

Yine geçtiğimiz yıl Bingöl’de TOKİ tarafından gerçekleştirilen 800 konutluk ihale de Bayındırlar Yapı’nın üstlendiği projeler arasında yer alıyordu. Ancak şirket, ekonomik darboğaz nedeniyle konkordato talebinde bulunmuş ve mahkeme sürecine girmişti.

ŞİRKETİN KONKORDATO SÜRECİ

Mahkeme tarafından verilen 2 aylık geçici mühlet kararı, Bayındırlar Yapı’nın borçlarının yeniden yapılandırılması için zaman kazandırmayı amaçlıyor. Konkordato sürecinin nihai aşamasına ilişkin karar, önümüzdeki aylarda alınacak.