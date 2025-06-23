Iğdır'da Yüz Güldüren Hasat Başladı! Rekor Verim Oldu

BU SENE VERİMİ ARTTI

Tingiş, “Iğdır genelinde yaklaşık 500 bin kayısı ağacımız var. Bu yıl 40 bin tonun üzerinde bir rekolte bekliyoruz. Geçen yıllara kıyasla meyve tutumu çok yüksek. Normalde 200 kilogram alınan bir ağaçtan bu sezon 300 ila 350 kilogram ürün elde ediliyor. Bu da hem üretici hem de bölge ekonomisi açısından sevindirici bir tablo” dedi.

KISA SÜREDE TÜKETİLEN SOFRALIK KAYISI

Iğdır’da yetiştirilen kayısıların büyük bölümünü, aroması ve tadıyla öne çıkan “Iğdır şalağı” türü oluşturuyor. Ancak bu tür, kurutmalık yerine taze tüketim için tercih ediliyor. Bu nedenle hasat edilen ürünlerin tüketim süresi oldukça kısa.

Tingiş, Iğdır şalağı hakkında şunları söyledi: “Şalağımız lezzeti ve aromasıyla dikkat çeken özel bir tür. Ancak yapısı gereği kurutmaya uygun değil. Bu nedenle büyük bölümü sofralık olarak piyasaya sunuluyor. Yaklaşık 1 ay gibi kısa bir sürede tüketiliyor ve bu da ürünün çabuk değerlendirilmesini zorunlu kılıyor.”