Iğdır'da Yüz Güldüren Hasat Başladı! Rekor Verim Oldu
Türkiye’nin önemli tarım merkezlerinden biri olan Iğdır’da kayısı hasadı başladı. Bölge çiftçisinin sabırsızlıkla beklediği sezon, yüksek rekolte ve dış pazardan gelen yoğun taleple birlikte üreticiye umut verdi. Avrupa başta olmak üzere Azerbaycan, Gürcistan ve Rusya’ya ihraç edilen Iğdır kayısısı, sofralık tüketimdeki payıyla da dikkat çekiyor.
Kaynak: İHA
Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Tingiş, bu yıl mevsim koşullarının tarım açısından son derece elverişli olduğunu belirterek, kayısı üreticilerinin hasada güçlü bir başlangıç yaptığını ifade etti. Özellikle afet yaşanmamış olması ve ağaçlardaki meyve tutumunun yüksekliği, rekolteye doğrudan olumlu yansıdı.
BU SENE VERİMİ ARTTI
Tingiş, “Iğdır genelinde yaklaşık 500 bin kayısı ağacımız var. Bu yıl 40 bin tonun üzerinde bir rekolte bekliyoruz. Geçen yıllara kıyasla meyve tutumu çok yüksek. Normalde 200 kilogram alınan bir ağaçtan bu sezon 300 ila 350 kilogram ürün elde ediliyor. Bu da hem üretici hem de bölge ekonomisi açısından sevindirici bir tablo” dedi.
KISA SÜREDE TÜKETİLEN SOFRALIK KAYISI
Iğdır’da yetiştirilen kayısıların büyük bölümünü, aroması ve tadıyla öne çıkan “Iğdır şalağı” türü oluşturuyor. Ancak bu tür, kurutmalık yerine taze tüketim için tercih ediliyor. Bu nedenle hasat edilen ürünlerin tüketim süresi oldukça kısa.
Tingiş, Iğdır şalağı hakkında şunları söyledi: “Şalağımız lezzeti ve aromasıyla dikkat çeken özel bir tür. Ancak yapısı gereği kurutmaya uygun değil. Bu nedenle büyük bölümü sofralık olarak piyasaya sunuluyor. Yaklaşık 1 ay gibi kısa bir sürede tüketiliyor ve bu da ürünün çabuk değerlendirilmesini zorunlu kılıyor.”
İHRACATTA YOĞUN TALEP
Iğdır kayısısı sadece iç pazarda değil, dış pazarda da güçlü bir yer edinmiş durumda. Kalitesine göre sınıflandırılan ve sepetlenen ürünler, başta Avrupa olmak üzere Azerbaycan, Gürcistan ve Rusya’ya ihraç ediliyor. Bu ihracatın kent ekonomisine katkısı da her yıl artarak devam ediyor.
ÇİFTÇİ MEMNUN, BEKLENTİLER YÜKSEK
Bu yılki sezonun önceki yıllara göre daha bereketli geçtiğini belirten üreticiler, fiyatların da tatmin edici olduğunu dile getiriyor. Bölgedeki çiftçiler, hem ürün miktarından hem de pazar talebinden duydukları memnuniyeti dile getirirken, kayısı hasadının tarımsal üretimdeki stratejik önemine vurgu yapıyor.
Yüksek rekolte, istikrarlı fiyatlar ve dış pazarda büyüyen talep ile birlikte Iğdır kayısısı, hem bölge çiftçisinin yüzünü güldürüyor hem de Türkiye’nin tarımsal ihracatına önemli katkı sağlamaya devam ediyor.