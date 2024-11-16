Iğdır'da Ekmeğe Zam Geldi

Iğdır'da 200 gram ekmeğe zam geldi. Daha önce 8 liraya satılan ekmek gelen zamla birlikte 9 liraya yükseldi.

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Iğdır'da 200 gram ekmeğin fiyatına 1 lira zam yapıldı. 8 liraya satılan ekmeğin fiyatı 9 liraya çıkarıldı. Ekmeğe gelen zamma vatandaşlar ise tepkiliydi.

“ÇİFTÇİNİN ÜRÜNÜNE BİR LİRA FARK VERİLDİ Mİ?”

Fiyat artışına tepki gösteren bir vatandaş, "Çiftçinin bir ürününe 1 lira fark verildi mi? Verilmedi. Bu haksız olan bir şey. Milleti mağdur ettiler o kadar. Ekmek 9 lira oldu. Günde en az 6 tane alıyorum. Bu böyle olmaz ki! Her şeyin bir hakkı var kuralı var. Bir ekmek 9 lira oldu" dedi.

Iğdır'da Ekmeğe Zam Geldi - Resim : 1

“BU FİYAT KURTARMIYOR, ZARAR EDİYORUZ BAKALIM NE OLACAK?”

Zammın yetersiz olduğunu belirten bir fırıncı ise, "Ekmeğin fiyatı 9 lira oldu ama bu bize yetmiyor. Bu fiyat kurtarmıyor. Zarar ediyoruz bakalım ne olacak. Her şeye zam geliyor. Eskiden 10 kuruş zam olsa kıyamet kopardı. 2-3 lira zam geliyor ses yok" şeklinde konuştu.

Iğdır'da Ekmeğe Zam Geldi - Resim : 2

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Kaynak: ANKA

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