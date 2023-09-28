İGA'nın CEO'su Kadri Samsunlu görevden alındı

İstanbul Havalimanı'nın işletmeci şirketi İGA'nın CEO'su Kadri Samsunlu görevden alındı. İGA kaynakları, Samsunlu’nun görevden alındığını doğruladı.

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İGA'nın CEO'su Kadri Samsunlu görevden alındı

Sözcü'de yer alan habere göre İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'nın CEO'su Kadri Samsunlu görevden alındı.

2018 yılında Yusuf Akçayoğlu’nun istifasının ardından İGA’da CEO koltuğuna oturan Kadri Samsunlu’nun neden görevden alındığı bilinmiyor.

İGA kaynakları, Samsunlu’nun görevden alındığını doğruladı.

İGA’nın yüzde 55’lik hissesi Kalyon Holding, yüzde 45’lik hissesi Cengiz Holding bünyesinde bulunuyor.

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