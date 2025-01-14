İflasın Eşiğindeyken Türk Et Devi Kancayı Taktı: Daha Önce Böylesi Görülmedi! Fiyatı Dudak Uçuklattı

EN BÜYÜĞÜNE TÜRK ŞİRKET TALİP OLDU

Patronlar Dünyası'ndan Özlem Ermiş Beyhan'ın haberine göre, Geçtiğimiz yıl Türkiye’nin hayvan ithalatı 600 bin büyükbaşa ulaşmıştı. 1998 yılında Şerif Göktaş tarafından Gaziantep’te kurulan Göktaşlar Et, 2008 yılında 500 dönüm arazi üzerine kurduğu 73 bin hayvan kapasiteli besi çiftliğiyle sektörde dikkat çekti. 2010 yılından itibaren birçok ülkeden kırmızı et ve canlı hayvan ithalatı yapmaya başlayan şirket, Almanya, Fransa, Brezilya, Uruguay, Litvanya gibi ülkelerden ithalat gerçekleştiriyor.