İflasın Eşiğindeyken Türk Et Devi Kancayı Taktı: Daha Önce Böylesi Görülmedi! Fiyatı Dudak Uçuklattı
Türk et devi, canlı hayvan ithalatında önemli bir adım atarak dünyanın en büyük canlı hayvan taşıma gemisine sahip olmaya hazırlanıyor.
Kaynak: PatronlarDünyası
Avusturyalı Wellard şirketi, "Ocean Drover" isimli dev gemiyi Türk şirketi Göktaşlar Et’e 51 milyon dolara satmak için anlaşmaya vardığını açıkladı. Satışın kesinleşmesi için ise Wellard yönetim kurulunun tarafında onay sürecine girildi. Göktaşlar Et’in dev gemiyi Meteors Denizcilik aracılığıyla satın alacağı belirtildi.
EN BÜYÜĞÜNE TÜRK ŞİRKET TALİP OLDU
Patronlar Dünyası'ndan Özlem Ermiş Beyhan'ın haberine göre, Geçtiğimiz yıl Türkiye’nin hayvan ithalatı 600 bin büyükbaşa ulaşmıştı. 1998 yılında Şerif Göktaş tarafından Gaziantep’te kurulan Göktaşlar Et, 2008 yılında 500 dönüm arazi üzerine kurduğu 73 bin hayvan kapasiteli besi çiftliğiyle sektörde dikkat çekti. 2010 yılından itibaren birçok ülkeden kırmızı et ve canlı hayvan ithalatı yapmaya başlayan şirket, Almanya, Fransa, Brezilya, Uruguay, Litvanya gibi ülkelerden ithalat gerçekleştiriyor.
20 BİN SIĞIR TAŞIYOR
176 metre uzunluğundaki "Ocean Drover", tek seferde 20 bin sığır ya da 75 bin koyun taşıyabilme kapasitesine sahip. Göktaşlar Et’in, geminin satışa çıkarıldığını öğrenmesiyle düzenlenen açık artırmaya katıldığı ve en yüksek teklifi vererek gemiyi satın almaya hak kazandığı öğrenildi.
MERSİN LİMANI’NDA İNCELENDİ
Halihazırda İspanya’da bir limanda demirlemiş olan "Ocean Drover", satışın tamamlanmasının ardından Göktaşlar Et’in yönetiminde faaliyetlerine devam edecek. Bu gemi, geçtiğimiz Aralık ayında 9-10 Aralık tarihlerinde Mersin’in Taşucu Limanı’nda iki gün boyunca demirlemişti. Türk şirket yetkilileri gemiyi burada inceleyerek satış için son adımları attı.