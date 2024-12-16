İflasın Eşiğinde Olan Forum AVM'yi Rekor Fiyata Satın Aldı! LC Waikiki'nin Sahibi Küçükler Holding'den Büyük Hamle
Marmara Forum ve Forum İstanbul’un da aralarında bulunduğu 9 büyük AVM için geçtiğimiz mayıs ayında konkordato süreci başlatılmış ve 1 yıllık iflas erteleme kararı verilmişti. LC Waikiki’nin büyük ortağı Küçükler Holding, Forum AVM’lerinin yüzde 40 hissesini satın aldı.
Kaynak: Haber Merkezi
Bin 500'den fazla mağazaya ev sahipliği yapan ve her yıl milyonlarca ziyaretçiyi ağırlayan Forum AVM’lerin toplam 600 milyon Euro borcu bulunuyordu. İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından başlatılan konkordato süreci devam ederken, Küçükler Holding bünyesindeki Nivak Group ve VK Holding, yaptıkları bu yatırımla Forum AVM’lerin en büyük ortaklarından biri haline geldi.
LC Waikiki'nin büyük ortağı olan Küçükler Holding bünyesindeki Nivak Group ve aile şirketlerinden VK Holding, bu önemli satın almayla Forum AVM’lerinin büyük ortağı konumuna yükseldi.
YÖNETİM KURULU BAŞKANINDAN AÇIKLAMA GELDİ
LC Waikiki ve Küçükler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, satın almanın stratejik bir adım olduğunu belirtti.
Başkan Küçük'ün açıklaması şöyle;
“Forum’a ait 8 AVM’nin yüzde 40’ını satın aldık. AVM sektörü bizim için yeni bir alan değil; bu alışveriş merkezlerinin tamamında mağazalarımız var. Daha önce kiracı olarak yer aldığımız masanın şimdi işletme tarafına geçtik. Yatırım yaptığımız AVM’ler oturmuş, güçlü sistemlere sahip ve iyi performans gösteren merkezler.”
KONKORDATO SÜRECİ DEVAM EDİYOR
Mayıs ayına kadar konkordato süreci devam eden AVM'lere yapılan bu yatırımın AVM’lerin hukuki sürecini hızlandıracağı ve konkordatodan çıkışa zemin hazırlayacağı düşünülüyor.