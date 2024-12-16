İflasın Eşiğinde Olan Forum AVM'yi Rekor Fiyata Satın Aldı! LC Waikiki'nin Sahibi Küçükler Holding'den Büyük Hamle

Bin 500'den fazla mağazaya ev sahipliği yapan ve her yıl milyonlarca ziyaretçiyi ağırlayan Forum AVM’lerin toplam 600 milyon Euro borcu bulunuyordu. İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından başlatılan konkordato süreci devam ederken, Küçükler Holding bünyesindeki Nivak Group ve VK Holding, yaptıkları bu yatırımla Forum AVM’lerin en büyük ortaklarından biri haline geldi.