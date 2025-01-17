İflas Kervanına Ünlü Otomotiv Devi de Katıldı! Sektördeki Krize Yenik Düştü

Güney Almanya merkezli Metall-Beschichtung Wurmlingen (Mbw) şirketi, mali zorluklar nedeniyle iflas başvurusunda bulundu. Altı üretim tesisinde faaliyet gösteren ve 320 çalışanı bulunan şirket, sektördeki durgunluk ve artan maliyetler karşısında zor günler geçiriyor.

ARTAN MALİYETLER ŞİRKETİ ZOR DURUMA SOKTU

Mbw Genel Müdürü Vanessa Schmidt, şirketin karşı karşıya kaldığı zorluklarla ilgili Ostthüringer Zeitung’a açıklamalarda bulundu. Schmidt, enerji, malzeme ve iş gücü maliyetlerindeki ciddi artışların yalnızca kısmen müşterilere yansıtılabildiğini ve bu durumun şirketin mali yükünü daha da artırdığını ifade etti.