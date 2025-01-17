İflas Kervanına Ünlü Otomotiv Devi de Katıldı! Sektördeki Krize Yenik Düştü
Otomotiv sektörü, çip krizi, elektrikli araçlara geçiş maliyetleri, yüksek enflasyon ve pazar rekabeti gibi sorunlarla boğuşurken, bir iflas haberi daha gündeme geldi.
Kaynak: Haber Merkezi
Güney Almanya merkezli Metall-Beschichtung Wurmlingen (Mbw) şirketi, mali zorluklar nedeniyle iflas başvurusunda bulundu. Altı üretim tesisinde faaliyet gösteren ve 320 çalışanı bulunan şirket, sektördeki durgunluk ve artan maliyetler karşısında zor günler geçiriyor.
ARTAN MALİYETLER ŞİRKETİ ZOR DURUMA SOKTU
Mbw Genel Müdürü Vanessa Schmidt, şirketin karşı karşıya kaldığı zorluklarla ilgili Ostthüringer Zeitung’a açıklamalarda bulundu. Schmidt, enerji, malzeme ve iş gücü maliyetlerindeki ciddi artışların yalnızca kısmen müşterilere yansıtılabildiğini ve bu durumun şirketin mali yükünü daha da artırdığını ifade etti.
YENİDEN YAPILANMA ÇABALARI SÜRÜYOR
Mbw, iki yıl önce Mühlhausen’deki tesisine büyük yatırımlar yaparak modern makinelerle üretim kapasitesini artırmaya çalışmıştı. Ancak bu çabalar, artan maliyetlerin gölgesinde kaldı. Schmidt, yeniden yapılanma sürecinde çalışanlara duyarlılık gösterileceğini ve sürecin şeffaf bir şekilde yürütüleceğini belirtti. Konuyla ilgili açıklamasında, “Yeniden yapılanma sürecini şeffaf ve öngörülebilir kılmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz” dedi.
TESİS FAALİYETLERİ DEVAM EDİYOR
İflas başvurusuna rağmen, Mbw’nin Mühlhausen’deki tesisi çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Şirket, çalışanlarının maaşlarının Şubat ayına kadar güvende olduğunu açıkladı. Geçici iflas yöneticisi Dirk Pehl, tesisin faaliyetlerini devam ettirmenin ve güvenliğini sağlamanın öncelikleri olduğunu vurguladı. Pehl, “Şu anda önceliğimiz operasyonları sürdürmek ve tesisi güvence altına almak” şeklinde konuştu.