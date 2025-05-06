İflas Eden Ünlü Marka 20 Yıl Sonra Geri Döndü: 200'den Fazla Şubesi Bulunuyordu

200'DEN FAZLA ŞUBESİ BULUNUYORDU

Zincir, bir dönem çocuklar kiloları kadar öder kampanyasıyla dikkat çekmişti. Bugün pek kabul görmeyen bu uygulama, o yıllarda oldukça popülerdi. Menüdeki biftek parçaları ve patates kabukları gibi atıştırmalıklar da o dönem Ground Round’un imzasıydı ve 200’den fazla şubesi vardı.

Ground Round’un yeniden açılan ilk şubesi başarılı olursa, yeni mekanlar da yolda olacak. Halihazırda Kuzey Dakota’da üç, Ohio’da ise bir lisanslı şubesi bulunan zincirin sahipleri, şimdilik franchise vermeyi düşünmüyor. Ancak gelecekte bu kararın değişebileceği sinyali de verildi.