İflas Eden Ünlü Marka 20 Yıl Sonra Geri Döndü: 200'den Fazla Şubesi Bulunuyordu
Bir dönemin efsane çocuk restoranı Ground Round, 20 yıl aradan sonra yeniden açıldı. İflasın ardından isim haklarını satın alan iki kardeş, nostaljiyi modern dokunuşlarla buluşturmayı hedefliyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Bir dönem çocukların doğum günü partilerinin vazgeçilmez adresi olan ünlü restoran zinciri Ground Round, yıllar süren sessizliğin ardından yeniden faaliyete geçti. 2004’te iflas ederek sahneden çekilen marka, iki kardeşin girişimiyle yeniden hayat buldu.
1980’ler ve 90’ların Amerika’sında ailece dışarı çıkmanın sembollerinden biri haline gelen Ground Round, nostaljik atmosferi ve eğlenceli konseptiyle hatırlanıyordu. Çocukların yere fıstık kabuğu atabildiği, dondurmanın plastik beyzbol şapkalarında servis edildiği bu özel mekan, Massachusetts eyaletinin Shrewsbury kasabasında yeni sahipleri Joseph ve Nachi Shea tarafından tekrar açıldı.
NOSTALJİ VE YENİLİK BİR ARADA OLACAK
Geçmişteki ruhunu koruyarak modern bir dokunuşla yeniden tasarlanan restoran, artık sadece bir yemek yeri değil, aynı zamanda bir anılar mekanı olma hedefi taşıyor. Shea kardeşler, markanın isim haklarını satın alarak hem eski müdavimleri hem de yeni nesli hedefleyen bir dönüşüm planı oluşturdu. Markanın internet sitesinde, "Bu sadece bir geri dönüş değil, anıları tazeleyen sıcak bir yeniden doğuş" ifadesini kullandı.
200'DEN FAZLA ŞUBESİ BULUNUYORDU
Zincir, bir dönem çocuklar kiloları kadar öder kampanyasıyla dikkat çekmişti. Bugün pek kabul görmeyen bu uygulama, o yıllarda oldukça popülerdi. Menüdeki biftek parçaları ve patates kabukları gibi atıştırmalıklar da o dönem Ground Round’un imzasıydı ve 200’den fazla şubesi vardı.
Ground Round’un yeniden açılan ilk şubesi başarılı olursa, yeni mekanlar da yolda olacak. Halihazırda Kuzey Dakota’da üç, Ohio’da ise bir lisanslı şubesi bulunan zincirin sahipleri, şimdilik franchise vermeyi düşünmüyor. Ancak gelecekte bu kararın değişebileceği sinyali de verildi.