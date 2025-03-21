İflas Bayrağını Çeken Akın Tekstil Hakkında yeni Gelişme! Borsa İstanbul Harekete Geçti

şirket paylarının Kotasyon Yönergesi'nin 35. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında Yakın İzleme Pazarı'na alınmasına, ayrıca 19/03/2025 tarihinde işlem sırasının kapalı kalmasına, 20/03/2025 itibariyle ise paylarının Yakın İzleme Pazarı'nda yeniden işlem görmesine karar verilmiştir."