İflas Bayrağını Çeken Akın Tekstil Hakkında yeni Gelişme! Borsa İstanbul Harekete Geçti

Borsa İstanbul, Akın Tekstil'in paylarının işlem gördüğü Ana Pazar'dan Yakın İzleme Pazarı'na alınmasına karar verdi.

Kaynak: Haber Merkezi

İflas Konkordato Borsa
İflas Bayrağını Çeken Akın Tekstil Hakkında yeni Gelişme! Borsa İstanbul Harekete Geçti - Resim: 1

Borsa İstanbul, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yaptığı açıklamada, Akın Tekstil A.Ş.'nin konkordato talebi üzerine mahkemenin verdiği geçici mühlet kararı sonrası şirket paylarının Yakın İzleme Pazarı'na alınacağını duyurdu.

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İflas Bayrağını Çeken Akın Tekstil Hakkında yeni Gelişme! Borsa İstanbul Harekete Geçti - Resim: 2

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Akın Tekstil A.Ş.'nin (Şirket) konkordato başvurusu neticesinde ilgili mahkeme tarafından verilen geçici mühlet kararı doğrultusunda,

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İflas Bayrağını Çeken Akın Tekstil Hakkında yeni Gelişme! Borsa İstanbul Harekete Geçti - Resim: 3

şirket paylarının Kotasyon Yönergesi'nin 35. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında Yakın İzleme Pazarı'na alınmasına, ayrıca 19/03/2025 tarihinde işlem sırasının kapalı kalmasına, 20/03/2025 itibariyle ise paylarının Yakın İzleme Pazarı'nda yeniden işlem görmesine karar verilmiştir."

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