İflas Bayrağını Çeken Akın Tekstil Hakkında yeni Gelişme! Borsa İstanbul Harekete Geçti
Borsa İstanbul, Akın Tekstil'in paylarının işlem gördüğü Ana Pazar'dan Yakın İzleme Pazarı'na alınmasına karar verdi.
Kaynak: Haber Merkezi
Borsa İstanbul, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yaptığı açıklamada, Akın Tekstil A.Ş.'nin konkordato talebi üzerine mahkemenin verdiği geçici mühlet kararı sonrası şirket paylarının Yakın İzleme Pazarı'na alınacağını duyurdu.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Akın Tekstil A.Ş.'nin (Şirket) konkordato başvurusu neticesinde ilgili mahkeme tarafından verilen geçici mühlet kararı doğrultusunda,
şirket paylarının Kotasyon Yönergesi'nin 35. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında Yakın İzleme Pazarı'na alınmasına, ayrıca 19/03/2025 tarihinde işlem sırasının kapalı kalmasına, 20/03/2025 itibariyle ise paylarının Yakın İzleme Pazarı'nda yeniden işlem görmesine karar verilmiştir."