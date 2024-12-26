Karaköy’deki İETT Genel Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen etkinlikte, toplu ulaşım araçlarında unutulup bir yıl boyunca sahipleri tarafından alınmayan çeşitli eşyalar satışa çıkarıldı.Bulunmuş Eşya Bürosu tarafından organize edilen açık artırmada, dron, cep telefonu, scooter, ütü, güneş gözlüğü, kask ve tost makinesi gibi 20 farklı kategoride ürün yer aldı.TOPLAM DEĞERİ 705 BİN LİRAYA HEPSİNİ SATIN ALDIToplam değeri 604 bin 140 TL olarak hesaplanan 3 bin 921 parça eşya, açık artırmaya katılan iş insanı Yılmaz Şat tarafından 705 bin TL karşılığında satın alındı.İETT Yolcu İletişim Şefi ve İhale Komisyon Başkanı Remziye Özgür “İçindeki bilgiler temizleniyor. Çalışır, çalışmazlığı belirleniyor. İmha edilecekler imha ediliyor. O şekilde gruplandırılarak satışa sunuluyor” dedi.Özgür, satışa ilişkinse şöyle konuştu:Ancak bugün eşyaları toplu olarak sattık. Kedisini, kuşunu unutan var. Gelinlik unutan var, bu yıl yok ama. Ben en çok kaskı merak ediyorum. Kask nasıl unutulur arabada. Akademisyenler, öğrenciler tezlerini unutuyorlar. İçinde çok önemli bilgiler olan USB’ler unutuluyor. Son model telefonlar, sıfır ev eşyaları, patates unutuluyor. Her şey unutuluyor. Bunlar en az bir yıl saklama süresi dolan eşyalar.