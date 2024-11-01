İdari Cezalarda Büyük Artış: Bildirmeyenler Hapı Yuttu!
TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen ve tüketici haklarına ilişkin çeşitli düzenlemeler içeren kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Kaynak: Reuters
Yeni yasayla, tüketici kredisi sözleşmelerine ilişkin işlemler artık dijital ortamdan yapılabilecek. Bu kapsamda, tüketici kredisi sözleşmeleri yazılı veya mesafeli olmadıkça geçerli sayılmayacak. Kredi veren ile tüketici arasındaki sözleşmeler, elektronik ortamda yapılabilecek; kredinin belirlenen süre sonunda otomatik olarak kapatılması sağlanacak.
DOĞRUDAN SATIŞA YENİ DÜZENLEMELER
Yasa kapsamında doğrudan satış şirketlerinin sermaye şirketi statüsünde olması zorunlu hale getirilirken, doğrudan satış sisteminin esas amacının mal veya hizmetin tüketiciye ulaştırılması olması gerektiği belirtildi. Tüketicilere 30 günlük cayma hakkı tanınırken, doğrudan satışa katılım için tüketicilere ek mali yük getiren bedel veya aidat gibi ödemeler talep edilemeyecek. Ayrıca, doğrudan satış şirketleri, tüketicilere bilgilendirme yapmak ve taleplerini iletebilmeleri için bir sistem kurmak zorunda olacak.
İDARİ CEZALARDA ARTIŞ
Yeni düzenlemeler, haksız ticari uygulamalara yönelik cezaların artırılmasını da içeriyor. Haksız ticari uygulama yükümlülüklerini ihlal edenlere 60 bin TL ile 600 bin TL arasında idari para cezası verilebilecek. İhlallerin ülke genelinde yaygınlaşması durumunda ceza 600 bin TL’den 6 milyon TL’ye kadar çıkabilecek. Gayrisafi gelirin yanlış bildirilmesi halinde, ön ödemeli konut satışlarında 6 milyon TL, diğer satışlarda ise 1 milyon TL idari ceza uygulanacak.
PİRAMİT SATIŞLARA KARŞI ÖNLEMLER
Piramit satış sistemleriyle ilgili olarak da Türk Ceza Kanunu hükümleri devreye sokulacak. Piramit sistemi başlatan, yöneten veya yayılmasını sağlayanlara cezai işlemler uygulanacak.