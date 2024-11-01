İdari Cezalarda Büyük Artış: Bildirmeyenler Hapı Yuttu!

Yeni yasayla, tüketici kredisi sözleşmelerine ilişkin işlemler artık dijital ortamdan yapılabilecek. Bu kapsamda, tüketici kredisi sözleşmeleri yazılı veya mesafeli olmadıkça geçerli sayılmayacak. Kredi veren ile tüketici arasındaki sözleşmeler, elektronik ortamda yapılabilecek; kredinin belirlenen süre sonunda otomatik olarak kapatılması sağlanacak.

DOĞRUDAN SATIŞA YENİ DÜZENLEMELER

Yasa kapsamında doğrudan satış şirketlerinin sermaye şirketi statüsünde olması zorunlu hale getirilirken, doğrudan satış sisteminin esas amacının mal veya hizmetin tüketiciye ulaştırılması olması gerektiği belirtildi. Tüketicilere 30 günlük cayma hakkı tanınırken, doğrudan satışa katılım için tüketicilere ek mali yük getiren bedel veya aidat gibi ödemeler talep edilemeyecek. Ayrıca, doğrudan satış şirketleri, tüketicilere bilgilendirme yapmak ve taleplerini iletebilmeleri için bir sistem kurmak zorunda olacak.