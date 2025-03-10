İçişleri Bakanlığı Düğmeye Bastı: Artık Arabada Bulundurmak Yasaklandı

ARABADA BULUNDURULMASI YASAKLANDI

Özellikle karşıdan gelen olayların olumsuz etkileri ve göz yorgunluğuna neden olan beyaz farlar, uzun süreli tartışma konusu. Mevzuata aykırı olmasına rağmen denetimlerin yetersiz kalması, bu farların kullanımının yaygınlaşmasına sebep oldu. Gelen yoğun şikayetler üzerine, fabrika çıkışı dışında beyaz farların yasaklanacağını duyuruldu. İçişleri Bakanlığı, bu düzenlemeyle trafikteki denetimleri sıkılaştırarak beyaz far kullanımını tamamen ortadan kaldırmayı hedefliyor.