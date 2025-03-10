İçişleri Bakanlığı Düğmeye Bastı: Artık Arabada Bulundurmak Yasaklandı
Trafikte karşıdan gelen sürücülerin korkulu rüyası haline gelen beyaz far kullanımı ile ilgili İçişleri Bakanlığı düğmeye bastı. Milyonlarca sürücünün şikayet ettiği bu durum, yeni bir düzenlemeyle artık tarihe karışacak.
Kaynak: Haber Merkezi
Son yıllarda artan beyaz far kullanımı, trafikte görüş mesafesini düşürerek kazalara davetiye çıkarıyor. Uzun zamandır şikayet konusu olan bu durum, İçişleri Bakanlığı'nı harekete geçirdi. Fabrika çıkışı dışında takılan beyaz farlar, artık yasaklanacak.
ARABADA BULUNDURULMASI YASAKLANDI
Özellikle karşıdan gelen olayların olumsuz etkileri ve göz yorgunluğuna neden olan beyaz farlar, uzun süreli tartışma konusu. Mevzuata aykırı olmasına rağmen denetimlerin yetersiz kalması, bu farların kullanımının yaygınlaşmasına sebep oldu. Gelen yoğun şikayetler üzerine, fabrika çıkışı dışında beyaz farların yasaklanacağını duyuruldu. İçişleri Bakanlığı, bu düzenlemeyle trafikteki denetimleri sıkılaştırarak beyaz far kullanımını tamamen ortadan kaldırmayı hedefliyor.
UYMAYANLARA PARA CEZASI KESİLECEK
Yeni düzenlemeye göre, beyaz far kullanan araç sahiplerine ağır para cezaları uygulanacak. 2025 yılı boyunca abartılan egzoz kullanımına verilen 9.267 TL'lik cezanın, beyaz far kullananlar için de geçerli olması bekleniyor. Cezaya rağmen beyaz farları değiştirmeyen araçlar, trafikten men edilecek.