İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Duyurdu: Ehliyet Yenileme Süresi Uzatıldı
Milyonlarca sürücünün beklediği haber geldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ehliyet yenileme süresinin 31 Temmuz 2025'e kadar uzatıldığını duyurdu.
Kaynak: Haber Merkezi
Ehliyet yenileme işlemleri, yılbaşı öncesinde yoğun bir şekilde araştırılmaya başlanmıştı. 2025 yılına kadar eski tip ehliyetlerini değiştirmeyen sürücüler, 12 bin TL para cezası ile karşı karşıya kalacak ve ehliyetleri geçersiz sayılacaktı. Milyonlarca sürücünün beklediği haberi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Yerlikaya, yenileme süresinin 31 Temmuz 2025'e kadar uzatıldığını açıkladı.
Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde:
Eski Tip Sürücü Belgelerinin Yenilenme Süresini Uzattık. Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin Geçici 10. maddesi uyarınca, eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için belirlenen süre, mevcut şartlar ve vatandaşlarımızın ihtiyaçları göz önüne alınarak 31 Temmuz 2025 tarihine kadar uzatıldı.
Halihazırda, 5 milyon 413 bin 148 adet eski tip sürücü belgesi bulunmakta. Nüfus müdürlükleri ile sağlık raporlarının düzenlendiği sağlık kuruluşlarında oluşabilecek yoğunlukların önüne geçmek ve vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamadan işlemlerini tamamlayabilmeleri amacıyla uzatılan sürenin sonuna kadar lütfen eski sürücü belgelerimizi yenileyelim."
EHLİYET YENİLEMEK İÇİN HANGİ BELGELER GEREKLİ?
Kimlik belgesi
Kayıp/çalıntı değilse mevcut sürücü belgesi
Sürücü sağlık raporu
Sürücü belgesi değerli kâğıt bedeli ve vakıf payı ödendiğine dair makbuz
1 adet biyometrik fotoğraf
EHLİYET YENİLEME HARCI NEREYE YATIRILIR?
Değerli kâğıt ve harç bedelleri, Maliye Bakanlığı vezneleri, anlaşmalı bankalar ve PTT şubeleri üzerinden ödenebilirken vakıf payı ise Türk Polis Teşkilatının protokol yaptığı bankalara yatırılması gerekiyor.