İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Duyurdu: Ehliyet Yenileme Süresi Uzatıldı

Milyonlarca sürücünün beklediği haber geldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ehliyet yenileme süresinin 31 Temmuz 2025'e kadar uzatıldığını duyurdu.

Kaynak: Haber Merkezi

Ali Yerlikaya Ehliyet
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Duyurdu: Ehliyet Yenileme Süresi Uzatıldı - Resim: 1

Ehliyet yenileme işlemleri, yılbaşı öncesinde yoğun bir şekilde araştırılmaya başlanmıştı. 2025 yılına kadar eski tip ehliyetlerini değiştirmeyen sürücüler, 12 bin TL para cezası ile karşı karşıya kalacak ve ehliyetleri geçersiz sayılacaktı. Milyonlarca sürücünün beklediği haberi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Yerlikaya, yenileme süresinin 31 Temmuz 2025'e kadar uzatıldığını açıkladı.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Duyurdu: Ehliyet Yenileme Süresi Uzatıldı - Resim: 2

Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde:

Eski Tip Sürücü Belgelerinin Yenilenme Süresini Uzattık. Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin Geçici 10. maddesi uyarınca, eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için belirlenen süre, mevcut şartlar ve vatandaşlarımızın ihtiyaçları göz önüne alınarak 31 Temmuz 2025 tarihine kadar uzatıldı.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Duyurdu: Ehliyet Yenileme Süresi Uzatıldı - Resim: 3

Halihazırda, 5 milyon 413 bin 148 adet eski tip sürücü belgesi bulunmakta. Nüfus müdürlükleri ile sağlık raporlarının düzenlendiği sağlık kuruluşlarında oluşabilecek yoğunlukların önüne geçmek ve vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamadan işlemlerini tamamlayabilmeleri amacıyla uzatılan sürenin sonuna kadar lütfen eski sürücü belgelerimizi yenileyelim."

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Duyurdu: Ehliyet Yenileme Süresi Uzatıldı - Resim: 4

EHLİYET YENİLEMEK İÇİN HANGİ BELGELER GEREKLİ?

Kimlik belgesi

Kayıp/çalıntı değilse mevcut sürücü belgesi

Sürücü sağlık raporu

Sürücü belgesi değerli kâğıt bedeli ve vakıf payı ödendiğine dair makbuz

1 adet biyometrik fotoğraf

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Duyurdu: Ehliyet Yenileme Süresi Uzatıldı - Resim: 5

EHLİYET YENİLEME HARCI NEREYE YATIRILIR?

Değerli kâğıt ve harç bedelleri, Maliye Bakanlığı vezneleri, anlaşmalı bankalar ve PTT şubeleri üzerinden ödenebilirken vakıf payı ise Türk Polis Teşkilatının protokol yaptığı bankalara yatırılması gerekiyor.

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