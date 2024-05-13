İbre tersine döndü! Altının kilogram fiyatında düşüş

Altın fiyatlarında günler sonra ilk kez düşüş görüldü. Standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 1 azalışla 2 milyon 450 bin lira olarak kayıtlara geçti. Standart altının kilogram fiyatı cuma gününü 2 milyon 475 bin liradan noktalamıştı. 13 Mayıs 2024 itibariyle günlük fiyatlar da belli oldu.

İbre tersine döndü! Altının kilogram fiyatında düşüş

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı gün sonunda yüzde 1 azalışla 2 milyon 450 bin liraya geriledi.

Standart altının kilogram fiyatı cuma gününü 2 milyon 475 bin liradan tamamlamıştı.

Altın kilogram fiyatı en düşük 2 milyon 449 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 460 bin 999 lirayı gördü.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 3 milyar 432 milyon 651 bin 678,32 lira, işlem miktarı ise 1.410,09 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 3 milyar 432 milyon 651 bin 678,32 lira düzeyinde gerçekleşti.

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