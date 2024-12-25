İndirimli Ulaşım Kartları İçin Flaş Karar: 31 Aralık'ta Sona Erecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbulkart'ların düzenli olarak vizeleme işlemi yapılması, kartların güvenliği ve doğru çalışması için hayati önem taşıyor. Vizeleme işlemiyle, kart üzerindeki bilgiler güncellenerek, sistemdeki güncel tarifelerle uyum sağlanıyor. 31 Aralık 2024 tarihine kadar vizeleme yaptırmayan kartların indirimi sona erecek ve tam bilet ücretiyle geçerli olacak.