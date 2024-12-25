İndirimli Ulaşım Kartları İçin Flaş Karar: 31 Aralık'ta Sona Erecek
İstanbulkart sahipleri dikkat! Kartlarınızın indirimli seyahat imkanı kaybetmemesi için son 6 gün içinde vizeleme işlemini yaptırmanız gerekiyor. Aksi takdirde, toplu taşıma araçlarında tam bilet ücreti ödemek zorunda kalacaksınız.
Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbulkart'ların düzenli olarak vizeleme işlemi yapılması, kartların güvenliği ve doğru çalışması için hayati önem taşıyor. Vizeleme işlemiyle, kart üzerindeki bilgiler güncellenerek, sistemdeki güncel tarifelerle uyum sağlanıyor. 31 Aralık 2024 tarihine kadar vizeleme yaptırmayan kartların indirimi sona erecek ve tam bilet ücretiyle geçerli olacak.
VİZELEME İŞLEMİ NASIL YAPILIR?
Vizeleme işlemi oldukça basit ve hızlı bir şekilde tamamlanabilir. Şehrin birçok noktasında bulunan dolum makinelerine kartınızı yerleştirerek, ekrandaki talimatları takip ederek kolayca vizeleme yapabilirsiniz.
Akıllı telefonunuza indirdiğiniz İBB mobil uygulaması üzerinden kartınızı bağlayarak vizeleme işlemini gerçekleştirebilirsiniz ya da İETT durakları, metro istasyonları ve diğer satış noktalarındaki gişelerden de vizeleme işlemi yaptırabilirsiniz.