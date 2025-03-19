İBB Operasyonunda Gözaltına Alınmışlardı: İlbak Holding'in AKP Döneminde Aldığı İhaleler Ortaya Çıktı

İlbak ailesinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik operasyonlar kapsamında, yolsuzluk iddialarıyla gözaltına alınmasının ardından, söz konusu isimlerin AKP'li belediyelerle yaptığı ihaleler ortaya çıktı.

Buna göre, 2013-2015 yılları arasında Beyoğlu Belediyesi AKP yönetimindeyken 6 farklı ihale yapıldı. Dönemin belediye başkanı AKP'li Ahmet Misbah Demircan'dı. Belediyenin farklı müdürlükleri tarafından verilen bu ihaleler İlbak ailesinin yönetim kurulunda olduğu BBM Büyük Baskı Merkezi şirketi ile gerçekleştirildi.

377 BİN DOLARLIK SÖZLEŞME

Resmi kayıtlara göre, güncellenmiş sözleşme detayları şu şekilde:

• 2013 Yılı Beyoğlu Ajandası Hazırlanması ve Basımı Hizmeti

• Sözleşme Tarihi: 4 Aralık 2012

• Bedel: 119 bin 500 TL (O yılın dolar kuru: 1.79 → 66 bin 900 dolar)

• 8. Altıneller Festivali Baskılı İşler Hizmet Alımı

• Sözleşme Tarihi: 2 Ekim 2013

• Bedel: 95 bin 200 TL (O yılın dolar kuru: 1.90 → 50 bin 100 dolar)

• Beyoğlu Etkinlik Ajandası Basımı

• Sözleşme Tarihi: 20 Ocak 2014

• Bedel: 137 bin 800 TL (O yılın dolar kuru: 2.19 → 62 bin 900 dolar)

• Afiş, Broşür, Billboard, Grafik Tasarım ve Görsel Baskı Hizmeti Alımı

• Sözleşme Tarihi: 20 Mayıs 2014

• Bedel: 145 bin 800 TL (O yılın dolar kuru: 2.10 → 69 bin 400 dolar)

• 2014 Yılı Etkinliklerin Halka Duyurulması İçin Baskı Hizmeti Alımı

• Sözleşme Tarihi: 20 Mayıs 2014

• Bedel: 153 bin 800 TL (O yılın dolar kuru: 2.10 → 73 bin 200 dolar)

• 2015 Yılı Etkinlik Ajandası Basımı Hizmeti Alımı

• Sözleşme Tarihi: 21 Nisan 2015

• Bedel: 150 bin 500 TL (O yılın dolar kuru: 2.72 → 55 bin 300 dolar)

Toplamda 800 bin TL’ye yakın kamu kaynağı, yalnızca baskı ve tanıtım işleri için İlbak ailesine ait şirkete verildi. O yıllardaki döviz kuruna göre hesaplandığında, belediyeden aktarılan paranın toplam karşılığı yaklaşık 377 bin dolar oldu.

Kaynak: Haber Merkezi