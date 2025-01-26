İBB Öğrenci Abonman Ücreti Ne Kadar? İşte 2025 İBB Öğrenci Abonman Ücreti

TOPLU TAŞIMA ÜCRETLERİNE YÜZDE 35 ZAM

UKOME tarafından alınan karar doğrultusunda, İstanbul'da otobüs, metro, metrobüs ve diğer toplu taşıma araçlarının ücretleri yüzde 35 oranında artırıldı. Yeni tarife yürürlüğe girerken, özellikle öğrencilerin ve diğer kullanıcıların abonman ücretlerindeki değişiklikler gündem oldu.