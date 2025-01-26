İBB Öğrenci Abonman Ücreti Ne Kadar? İşte 2025 İBB Öğrenci Abonman Ücreti
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), toplu taşıma ücretlerine yüzde 35 zam yapılmasına karar verdi. Zam kararı, milyonlarca İstanbullunun kullandığı toplu taşıma araçlarının yeni tarifelerini de beraberinde getirdi.
Kaynak: Haber Merkezi
Bu kapsamda öğrenciler, aylık abonman ücretlerindeki değişiklikleri merak ediyor. İşte, 2025 yılı itibarıyla İBB öğrenci abonman ücretleriyle ilgili detaylar...
TOPLU TAŞIMA ÜCRETLERİNE YÜZDE 35 ZAM
UKOME tarafından alınan karar doğrultusunda, İstanbul'da otobüs, metro, metrobüs ve diğer toplu taşıma araçlarının ücretleri yüzde 35 oranında artırıldı. Yeni tarife yürürlüğe girerken, özellikle öğrencilerin ve diğer kullanıcıların abonman ücretlerindeki değişiklikler gündem oldu.
ÖĞRENCİ ABONMAN ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?
Zam sonrası toplu taşıma bilet ve abonman ücretleri şu şekilde güncellendi:
Tek kullanımlık tam elektronik bilet ücreti 20 TL'den 27 TL'ye çıktı.
Öğrenci bileti 9,76 TL'den 13,18 TL'ye yükseldi.
İndirimli elektronik bilet ücreti ise 14,32 TL'den 19,33 TL'ye ulaştı.
AYLIK ABONMAN ÜCRETLERİNDEKİ ARTIŞ
Zam oranının abonman ücretlerine de yansımasıyla birlikte yeni fiyatlar şu şekilde belirlendi:
Öğrenci aylık abonman ücreti: 282 TL’den 381 TL’ye yükseldi.