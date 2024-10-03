İBB Duyurdu Yarın Başlıyor: Herkese Yüzde 50 İndirim Geliyor

Ödeme Yapın: Otopark ücretinizi mutlaka İstanbulkart ile ödeyin.

Toplu Taşımayı Kullanın: Otopark ücretinizi ödedikten sonra 24 saat içinde toplu taşıma araçlarını tercih edin.

Bu kampanya, hem trafik sıkışıklığını azaltmayı hem de vatandaşların toplu ulaşım kullanımını teşvik etmeyi hedefliyor. İstanbul’daki yoğun trafik sorununa karşı önemli bir adım olarak değerlendirilen bu uygulama, kullanıcıların ulaşım maliyetlerini de azaltma imkanı sunuyor.