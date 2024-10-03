İBB Duyurdu Yarın Başlıyor: Herkese Yüzde 50 İndirim Geliyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yeni dönem için harekete geçti. Yarından itibaren başvuran herkes tam 50 indirimden faydalanabilecek. İşte detaylar...
Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), şehirde yaşayan vatandaşların toplu ulaşım kullanımını artırmak amacıyla yenilikçi bir kampanya başlattı. Trafik sorununu çözmek için çeşitli projeler üzerinde çalışan İBB, iş çıkış saatlerindeki yoğunluğa yönelik etkili bir çözüm arayışındaydı.
Yeni düzenlemeye göre, İstanbulkart sahipleri, İSPARK'a ait Park and Ride (P+D) otoparklarını kullanarak toplu taşıma araçlarına aktarma yaptıklarında otopark ücretlerinde yüzde 50 indirim hakkı elde edecekler. Kampanyadan faydalanmak için gereken tek şey ise başvuru yapmak.
KAMPANYANIN DETAYLARI BELLİ OLDU
Kampanyadan yararlanmak oldukça basit. İşte adım adım yapmanız gerekenler:
Mobil Uygulamayı Güncelleyin: İstanbulkart Mobil Uygulaması’nı açarak aracınızın plakasını "Kişisel Bilgiler" bölümüne ekleyin.
Onay Verin: Plaka ekleme esnasında gösterilen izin metnini onaylayın. Bu onayın kampanya süresince geçerli olması gerekiyor.
Ödeme Yapın: Otopark ücretinizi mutlaka İstanbulkart ile ödeyin.
Toplu Taşımayı Kullanın: Otopark ücretinizi ödedikten sonra 24 saat içinde toplu taşıma araçlarını tercih edin.
Bu kampanya, hem trafik sıkışıklığını azaltmayı hem de vatandaşların toplu ulaşım kullanımını teşvik etmeyi hedefliyor. İstanbul’daki yoğun trafik sorununa karşı önemli bir adım olarak değerlendirilen bu uygulama, kullanıcıların ulaşım maliyetlerini de azaltma imkanı sunuyor.