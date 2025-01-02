SSK, Bağkur Ayrımı Olmadan Tüm Emeklilere Artık 1 TL Oldu: 2 Gün Önce Sessiz Sedasız Yürürlüğe Girdi

Sağlıklı yaşamı desteklemek ve fiziksel aktiviteyi artırmak amacıyla, İBB bünyesindeki 71 tesiste geniş kapsamlı spor hizmetleri sunuluyor. Ayrıca, açık hava mekanları ve online platformlar aracılığıyla vatandaşların düzenli egzersiz yapması teşvik ediliyor.

İBB’nin Spor İstanbul iştiraki tarafından yürütülen kampanya ile emekliler ve 65 yaş üstü bireyler, her gün 06.30-15.30 saatleri arasında yüzme ve fitness hizmetlerinden faydalanabilecek. Kampanya kapsamında, 12 kontörlük yüzme paketi 12 TL’ye, 18 kontörlük fitness paketi ise 18 TL’ye sunulacak.