SSK, Bağkur Ayrımı Olmadan Tüm Emeklilere Artık 1 TL Oldu: 2 Gün Önce Sessiz Sedasız Yürürlüğe Girdi
İstanbul'daki milyonlarca emekliye güzel haber geldi. İBB, SSK, Bağkur ayrımı olmadan tüm emeklilere 2025 yılı için yeni kampanyasını duyurdu. Bundan sonra emekliler ve 65 yaş üzeri İstanbullular, yalnızca 1 TL’ye spor hizmetinden yararlanabilecek.
Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), emekliler ve 65 yaş üstü vatandaşları spora teşvik etmek ve sportif faaliyetlere erişimi kolaylaştırmak amacıyla yeni bir kampanya başlattı. Bu kapsamda, belirlenen tesislerde spor hizmetlerinden yalnızca 1 TL karşılığında faydalanılabilecek.
Sağlıklı yaşamı desteklemek ve fiziksel aktiviteyi artırmak amacıyla, İBB bünyesindeki 71 tesiste geniş kapsamlı spor hizmetleri sunuluyor. Ayrıca, açık hava mekanları ve online platformlar aracılığıyla vatandaşların düzenli egzersiz yapması teşvik ediliyor.
İBB’nin Spor İstanbul iştiraki tarafından yürütülen kampanya ile emekliler ve 65 yaş üstü bireyler, her gün 06.30-15.30 saatleri arasında yüzme ve fitness hizmetlerinden faydalanabilecek. Kampanya kapsamında, 12 kontörlük yüzme paketi 12 TL’ye, 18 kontörlük fitness paketi ise 18 TL’ye sunulacak.
KAYIT VE BAŞVURULAR
Vatandaşlar, e-Devlet üzerinden barkodlu emeklilik belgelerini alarak online.spor.istanbul adresinden üyelik işlemlerini tamamlayabilir. 60 yaş üstü bireyler ise tesislere doğrudan başvurarak kayıt yaptırabilecek. Üyelik işlemleri sırasında ek belge talep edilmeyecek.
İşte 1 TL'ye yüzme ve fitness hizmeti veren İBB tesisleri:
75. YIL YÜZME HAVUZU
ARNAVUTKÖY (BOĞAZKÖY) SPOR TESİSİ
AVCILAR SPOR KOMPLEKSİ
BAHÇELİEVLER SPOR KOMPLEKSİ
BAYRAMPAŞA SPOR KOMPLEKSİ
BEYLİKDÜZÜ BEYKENT SPOR EĞİTİM MERKEZİ
BEYOĞLU SPOR TESİSİ
BÜYÜKÇEKMECE MİMAROBA SPOR EĞİTİM MERKEZİ
CEMAL KAMACI SPOR KOMPLEKSİ
ÇEKMEKÖY SPOR KOMPLEKSİ
FATİH SPOR KOMPLEKSİ
GAZİOSMANPAŞA SPOR KOMPLEKSİ
GÜNGÖREN SPOR EĞİTİM MERKEZİ
HAKKI BAŞAR SPOR KOMPLEKSİ
HALDUN ALAGAŞ SPOR KOMPLEKSİ
HALİÇ SU SPORLARI MERKEZİ
HALKALI YÜZME HAVUZU
HAMZA YERLİKAYA SPOR KOMPLEKSİ
HİDAYET TÜRKOĞLU SPOR TESİSİ
KARTAL ATALAR SPOR EĞİTİM MERKEZİ
KARTAL HASAN DOĞAN SPOR KOMPLEKSİ
KARTAL YAKACIK SPOR EĞİTİM MERKEZİ
MALTEPE SAHİL SPOR TESİSİ
MEHDİ SANCAK SPOR TESİSİ
METİN OKTAY SPOR TESİSİ
OTOGAR SPOR EĞİTİM MERKEZİ
PENDİK ÇAMLIK SPOR TESİSİ
PENDİK KURTKÖY SPOR KOMPLEKSİ
SEFAKÖY YÜZME HAVUZU
SİLİVRİ MÜJDAT GÜRSU SPOR TESİSİ
SİLİVRİKAPI BUZ PİSTİ VE SPOR TESİSİ
SULTANBEYLİ 100, YIL SPOR KOMPLEKSİ
SULTANBEYLİ MEHMET AKİF SPOR EĞİTİM MERKEZİ
ŞİLE SPOR KOMPLEKSİ
TAHA AKGÜL SPOR KOMPLEKSİ
TEVFİK AYDENİZ SPOR TESİSİ
TUZLA KAFKALE SPOR KOMPLEKSİ
ÜMRANİYE ÇAKMAK KAPALI YÜZME HAVUZU
YEŞİLPINAR YÜZME HAVUZU
YÜZME HİZMETİ SUNAN İBB TESİSLERİ
75. YIL YÜZME HAVUZU
ARNAVUTKÖY (BOĞAZKÖY) SPOR TESİSİ
AVCILAR SPOR KOMPLEKSİ
BAHÇELİEVLER SPOR KOMPLEKSİ
BAYRAMPAŞA SPOR KOMPLEKSİ
BEYKOZ SPOR TESİSİ
BEYOĞLU YÜZME HAVUZU
CEMAL KAMACI SPOR KOMPLEKSİ
ÇEKMEKÖY SPOR KOMPLEKSİ
ESENLER SPOR KOMPLEKSİ
FATİH SPOR KOMPLEKSİ
GAZİOSMANPAŞA SPOR KOMPLEKSİ
HALKALI YÜZME HAVUZU
HAMZA YERLİKAYA SPOR KOMPLEKSİ
HİDAYET TÜRKOĞLU SPOR TESİSİ
KARTAL HASAN DOĞAN SPOR KOMPLEKSİ
PENDİK KURTKÖY SPOR KOMPLEKSİ
SEFAKÖY YÜZME HAVUZU
ŞİLE SPOR KOMPLEKSİ
TAHA AKGÜL SPOR KOMPLEKSİ
TUZLA KAFKALE SPOR KOMPLEKSİ
ÜMRANİYE ÇAKMAK KAPALI YÜZME HAVUZU
YENİDOĞAN YÜZME HAVUZU
YEŞİLPINAR YÜZME HAVUZU