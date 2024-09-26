İBB Duyurdu 100 Bin Öğrenciye 15 Bin Lira Burs Verilecek: İşte Şartlar ve Detaylar
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 2024-2025 eğitim-öğretim yılında 100 bin üniversite öğrencisi için 15 bin lira burs projesi duyuruldu. İşte başvuru şartları ve projenin detayları.
Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 2024-2025 eğitim-öğretim yılı için 100 bin üniversite öğrencisine eğitim desteği sağlamak amacıyla burs başvurularını başlattı. Başkan Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı duyuruda, 25 Eylül - 18 Ekim tarihleri arasında başvuruların alınacağı belirtildi. Toplamda 15 bin TL tutarındaki bu burs, öğrenciler arasında büyük bir ilgi uyandırdı.
Başvurular, "İstanbul Senin" uygulaması veya gencuniversiteli.ibb.istanbul web sitesi üzerinden yapılabiliyor. Başvurusu kabul edilen öğrenciler, İBB Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından SMS yoluyla bilgilendirilecek.
İBB BURSU BAŞVURU ŞARTLARI
-T.C. vatandaşı olmak
-İstanbul’da öğrenim görmek veya ailesinin/yakınının -İstanbul’da ikamet etmesi
-Ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmak
-Devlet üniversitelerinde veya vakıf/özel üniversitelerde %100 burslu okuyor olmak
-Normal öğrenim süresi içinde eğitimine devam ediyor olmak
-Yılsonu başarı notunun, ara ve son sınıf öğrencileri için, en az 53/100 veya 2.00/4.00 olması
-Maddi desteğe ihtiyaç duymak
-Burs Miktarı ve Ödeme Şekli
-Burs, 3 taksit halinde toplam 15 bin TL olarak öğrencilere ödenecek. Öğrenciler bu miktarı 5.000 TL x 3 taksit şeklinde alacak.