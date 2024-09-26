İBB Duyurdu 100 Bin Öğrenciye 15 Bin Lira Burs Verilecek: İşte Şartlar ve Detaylar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 2024-2025 eğitim-öğretim yılı için 100 bin üniversite öğrencisine eğitim desteği sağlamak amacıyla burs başvurularını başlattı. Başkan Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı duyuruda, 25 Eylül - 18 Ekim tarihleri arasında başvuruların alınacağı belirtildi. Toplamda 15 bin TL tutarındaki bu burs, öğrenciler arasında büyük bir ilgi uyandırdı.

Başvurular, "İstanbul Senin" uygulaması veya gencuniversiteli.ibb.istanbul web sitesi üzerinden yapılabiliyor. Başvurusu kabul edilen öğrenciler, İBB Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından SMS yoluyla bilgilendirilecek.