IBAN'la Alışverişte Yeni Dönem: Bu Kişilere Büyük Ceza Yağacak

IBAN üzerinden yapılan tahsilatlar aracılığıyla kazançlarını kayıt dışı bırakan 250 mükellef üzerinde gerçekleştirilen incelemelerde, ilk aşamada 1,5 milyar liralık gelirin kayıt dışı bırakıldığı tespit edildi. Bu tespit doğrultusunda mükelleflere 250 milyon liralık vergi cezası kesildi.