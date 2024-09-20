IBAN'la Alışverişte Yeni Dönem: Bu Kişilere Büyük Ceza Yağacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi kaçakçılığına yönelik yürüttüğü denetimlerde önemli bir adım attı.

Kaynak: Gerçek Gündem

IBAN'la Alışverişte Yeni Dönem: Bu Kişilere Büyük Ceza Yağacak - Resim: 1

IBAN üzerinden yapılan tahsilatlar aracılığıyla kazançlarını kayıt dışı bırakan 250 mükellef üzerinde gerçekleştirilen incelemelerde, ilk aşamada 1,5 milyar liralık gelirin kayıt dışı bırakıldığı tespit edildi. Bu tespit doğrultusunda mükelleflere 250 milyon liralık vergi cezası kesildi.

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IBAN'la Alışverişte Yeni Dönem: Bu Kişilere Büyük Ceza Yağacak - Resim: 2

Vergi kaçıran mükellefler arasında lüks restoran zincirlerinden sosyal medya fenomenlerine kadar geniş bir yelpaze bulunuyor. Bakanlık kaynaklarına göre, Vergi Denetim Kurulu, kayıt dışı ekonomiyle mücadelede sıkı denetimlere devam ediyor.

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IBAN'la Alışverişte Yeni Dönem: Bu Kişilere Büyük Ceza Yağacak - Resim: 3

BU KİŞİLERE BÜYÜK CEZA

Bu kapsamda, fiş ve fatura düzenlememek için çeşitli bahanelerle müşterilerden IBAN aracılığıyla tahsilat yapan mükellefler mercek altına alındı.

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IBAN'la Alışverişte Yeni Dönem: Bu Kişilere Büyük Ceza Yağacak - Resim: 4

Özellikle “POS cihazı çalışmıyor” gibi gerekçelerle banka hesaplarına para aktaran işletmelerin takibi artırılarak, vergi kayıplarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

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