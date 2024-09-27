IBAN'dan Para Gönderirken Sakın Bu Hataya Düşmeyin! Artık Tamamen Zorunlu
Son günlerde Türkiye’de gündemi meşgul eden para transferleri konusunda önemli bir gelişme yaşandı. Mobil bankacılık üzerinden IBAN’a yapılan para transferleri için yeni bir zorunluluk getirildi. Enflasyonun etkisiyle artan fiyatlar ve nakit kullanımının azalması, IBAN üzerinden gerçekleştirilen para transferlerinin sayısında ciddi bir artışa yol açtı.
Kaynak: Haber Merkezi
Bankacılık ve Finans Hukuku Uzmanı Arabulucu Avukat Emin Saygın, IBAN ile yapılan para transferlerinde açıklama kısmının doldurulmasının zorunlu hale geldiğini vurguladı. Saygın, "Aldığınız hizmet veya borç ödemesi gibi detayları açıklama kısmına yazmanız gerekiyor" diyerek, bu bilgilerin eksik olmasının hukuki sorunlara neden olabileceğini belirtti.
Avukat Emin Saygın, Borçlar Kanunu’nun 1002. maddesine atıfta bulunarak, açıklama yapılmadan gönderilen paraların borç ödemesi olarak kabul edileceğini hatırlattı. Saygın, "Açıklama eklemezseniz, gönderdiğiniz para borç ödemeniz olarak kabul edilir" diyerek, açıklama kısmına bilgi eklemenin yasal yükümlülükler açısından kritik olduğunu ifade etti.
Vatandaşların IBAN kullanarak para transferi yaparken açıklama kısmını doldurması, hem gönderen hem de alıcı için yasal sorumlulukları yerine getirmek adına büyük önem taşıyor. Uzmanlar, açıklama eklenmemesi halinde yaşanabilecek hukuki anlaşmazlıkların önüne geçilmesi için dikkatli olunmasını tavsiye ediyor.