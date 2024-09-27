IBAN'dan Para Gönderirken Sakın Bu Hataya Düşmeyin! Artık Tamamen Zorunlu

Bankacılık ve Finans Hukuku Uzmanı Arabulucu Avukat Emin Saygın, IBAN ile yapılan para transferlerinde açıklama kısmının doldurulmasının zorunlu hale geldiğini vurguladı. Saygın, "Aldığınız hizmet veya borç ödemesi gibi detayları açıklama kısmına yazmanız gerekiyor" diyerek, bu bilgilerin eksik olmasının hukuki sorunlara neden olabileceğini belirtti.