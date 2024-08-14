IBAN'dan Kira Ödeyenler Başını Taşlara Vuracak: Milyonları İlgilendiriyor

L.M. isimli kiracı, her ay düzenli olarak kira bedelini ev sahibinin banka hesabına yatırdı. Ancak, yaklaşık dört ay sonra ev sahibi, kiracının ödemelerinde eksiklik olduğunu öne sürerek icra takibi başlattı. Kiracı L.M. ise icra takibine itirazda bulundu. Ev sahibi, mahkemeye başvurarak kiracının dört ay boyunca eksik ödeme yaptığını ve bu nedenle icra takibinin devam etmesi gerektiğini savundu.