IBAN'dan Kira Ödeyenler Başını Taşlara Vuracak: Milyonları İlgilendiriyor
Kirasını IBAN aracılığıyla ödeyenleri yakından ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. Yargıtay'ın aldığı son karar, birçok kiracıyı tedirgin edecek. İşte bütün ayrıntılar...
Türkiye genelinde son dönemde kiracı ve ev sahipleri arasında sıkça yaşanan hukuki anlaşmazlıklar devam ediyor. Bu bağlamda, Yargıtay'dan kiracılar için kritik bir emsal karar geldi. Karar, kirasını IBAN üzerinden ödeyen kiracıları endişelendirecek şekilde şekillendi.
İki ayrı dava sürecini inceleyen mahkeme, kiracının banka transferi sırasında yaptığı hatayı gerekçe göstererek evin tahliyesine hükmetti.
2022 Temmuz ayında yürürlüğe giren düzenleme, ev sahiplerine enflasyon oranına bakılmaksızın bir yıl içinde kiralara maksimum yüzde 25 oranında zam yapma yetkisi tanıdı. Ancak, konut fiyatlarının hızlı bir şekilde artması ve kira bedellerinin rekor seviyelere ulaşması, ev sahiplerini bu sınırın ötesinde zam yapma yollarını aramaya yöneltti. Yargıtay’ın verdiği son karar, ev sahibi ve kiracı ilişkilerinde önemli bir referans oluşturacak. Yasal düzenlemeye göre, kiracılar sözleşmeye uygun olarak aylık kira bedelini eksiksiz bir şekilde ödemekle yükümlüdür.
Ödeme sürecinde bir günlük gecikme veya bir liralık eksik ödeme, ev sahibi tarafından haklı bir tahliye gerekçesi olarak değerlendirilebiliyor. Bu bağlamda dikkat çekici bir gelişme yaşandı.
L.M. isimli kiracı, her ay düzenli olarak kira bedelini ev sahibinin banka hesabına yatırdı. Ancak, yaklaşık dört ay sonra ev sahibi, kiracının ödemelerinde eksiklik olduğunu öne sürerek icra takibi başlattı. Kiracı L.M. ise icra takibine itirazda bulundu. Ev sahibi, mahkemeye başvurarak kiracının dört ay boyunca eksik ödeme yaptığını ve bu nedenle icra takibinin devam etmesi gerektiğini savundu.
Ev sahibi, kira bedelinin tam olarak ödenmesi gerektiğini belirterek, itirazın dikkate alınmamasını ve icra takibinin sürdürülmesini talep etti. Ayrıca, sözleşmenin feshedilmesini ve kiracının tahliye edilmesini mahkemeden istedi.
Kiracı L.M., ödemelerini düzenli olarak yaptığını ve her ay tam olarak kira bedelini yatırdığını savundu. Ancak, banka tarafından yapılan havale işlemi sırasında 31,50 TL işlem ücretinin kendisinden kesildiğini belirtti. Kiracı, bu ücretin ev sahibinin sorumluluğunda olması gerektiğini ifade etti, fakat mahkeme kararını değiştirmedi.
Mobil ve internet bankacılığı ile yapılan transferlerde, işlem ücreti genellikle ek olarak alınırken, ATM'den yapılan işlemlerde kesinti doğrudan işlem yapılan miktardan düşülüyor.