IBAN'a O Ödemeler Yarın Yatacak: Kimlik Numarası 6 ve 8 ile Bitenler Dikkat
Tarım ve Orman Bakanlığı kimlik numarasının 6 ve 8 ile bitenlere güzel haberi duyurdu. Yarın o ödemeler IBAN'a yatırılacak.Kimlik Numarası 6 ve 8 ile Bitenler Dikkat: IBAN'a Ödemeler Yarın Yatacak
Kaynak: Haber Merkezi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın düşük gelirli vatandaşlara sunduğu sosyal yardımlar ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nın üreticilere sağladığı tarımsal destekler, gündemin önemli maddeleri arasında yer alıyor. Ekim ayının ilk haftasında yapılacak olan destek ödemeleriyle ilgili bakanlıktan önemli açıklama geldi.
TC KİMLİK NUMARASI 6 VE 8 İLE BİTENLER DİKKAT
Sosyal yardım ödemelerinin ekim ayında hangi tarihlerde yapılacağı, hak sahibi vatandaşlar tarafından dikkatle takip ediliyor. Bu kapsamda Tarım ve Orman Bakanlığı, TC kimlik numarasının son hanesine göre 4 Ekim'de tarımsal destek ödemelerinin devam edeceğini duyurdu.
Bakanlığın resmi internet sitesinde yapılan bilgilendirmeye göre, TC kimlik numarasının son hanesi 0, 1 veya 2 olanlara 27 Eylül'de ödemeler yapılırken, 6 ve 8 ile biten TC kimlik numarasına sahip olanlara ise destekleri 4 Ekim'de IBAN'a yatacak.