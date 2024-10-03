IBAN'a O Ödemeler Yarın Yatacak: Kimlik Numarası 6 ve 8 ile Bitenler Dikkat

TC KİMLİK NUMARASI 6 VE 8 İLE BİTENLER DİKKAT

Sosyal yardım ödemelerinin ekim ayında hangi tarihlerde yapılacağı, hak sahibi vatandaşlar tarafından dikkatle takip ediliyor. Bu kapsamda Tarım ve Orman Bakanlığı, TC kimlik numarasının son hanesine göre 4 Ekim'de tarımsal destek ödemelerinin devam edeceğini duyurdu.