IBAN üzerinden ödeme yapanlar dikkat: Siz farkında olmadan başınıza bunlar gelebilir!

FARKINDA OLMADAN SUÇLARA ORTAK OLUNABİLİYOR

Özellikle de kuaför, giyim ve benzeri pek çok alanda esnaflar kredi kartı komisyonlarından kurtulmak için doğrudan IBAN yoluyla para almayı tercih ediyor. Yapılan ödemeler ile birlikte esnaflar komisyon ödemeden ilgili tutarı müşteriden alabiliyor.