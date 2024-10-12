IBAN Sahipleri Dikkat! O Paralar İade Edilecek: Pazartesi İtibarıyla Başlıyor

KAMPANYANIN DETAYLARI DUYURULDU

Kampanyadan yararlanmak isteyen müşterilerin işlem öncesinde Paraf Mobil üzerinden "Hemen Katıl" butonuna tıklamaları gerekiyor. Kampanya, müşteri bazlı olup, her müşteri yalnızca bir kez katılım sağlayabilecek. Müşteriler, en fazla 1.500 TL ParafPara kazanabilecek.

Ayrıca, Paraf, Parafly, sanal kartlar ve ek kartlar ile yapılan harcamalar kampanyaya dahil edilirken, Paraf Genç, Paraf Debit, Business kartlar, Parafree, ticari kartlar ve Halkcardlar ile yapılan harcamalar kampanya dışında tutulacak. Aynı iş yerinden yapılan aynı günkü işlemlerden yalnızca ilki geçerli olacak.