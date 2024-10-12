IBAN Sahipleri Dikkat! O Paralar İade Edilecek: Pazartesi İtibarıyla Başlıyor
Milyonlarca kredi kartı ve banka kartı kullanıcısını ilgilendiren yeni bir gelişme yaşandı. Bankalar, müşterileri çekmek için fırsat kampanyalarını duyurmaya başladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Halkbank, müşterilerine sunduğu avantajlarla dikkat çekmeye devam ediyor. Banka, son kampanyasıyla elektronik alışverişlerde 1.500 TL’ye varan para iadesi sunacağını duyurdu. Kampanya, müşterilere sunduğu cazip fırsatlarla büyük ilgi görüyor.
Halkbank, birçok alanda düzenlediği kampanyalarla müşterilerine para iadesi, indirim ve artı taksit gibi avantajlar sağlamayı sürdürüyor. Yeni kampanya kapsamında, 31 Ekim'e kadar yurt içindeki tüm banka POS cihazlarından Paraf kart ile yapılacak tek seferde 7.500 TL ve üzeri elektronik alışverişlerde, her 7.500 TL harcamaya 500 TL, toplamda 1.500 TL ParafPara iadesi yapılacak.
KAMPANYANIN DETAYLARI DUYURULDU
Kampanyadan yararlanmak isteyen müşterilerin işlem öncesinde Paraf Mobil üzerinden "Hemen Katıl" butonuna tıklamaları gerekiyor. Kampanya, müşteri bazlı olup, her müşteri yalnızca bir kez katılım sağlayabilecek. Müşteriler, en fazla 1.500 TL ParafPara kazanabilecek.
Ayrıca, Paraf, Parafly, sanal kartlar ve ek kartlar ile yapılan harcamalar kampanyaya dahil edilirken, Paraf Genç, Paraf Debit, Business kartlar, Parafree, ticari kartlar ve Halkcardlar ile yapılan harcamalar kampanya dışında tutulacak. Aynı iş yerinden yapılan aynı günkü işlemlerden yalnızca ilki geçerli olacak.
PARAFPARA KULLANIMI VE ÖDÜL AKTARIMI NASIL OLACAK?
Müşteriler kampanyaya bir kartla katıldıklarında, tüm kartları kampanya kapsamında değerlendirilecek. Hedefe ulaşıldığında ParafPara ödülü, alışverişin yapıldığı karta aktarılacak. İşlemin gerçekleştiği iş yerinin sektör bilgisi doğru girilmek zorunda olacak, aksi takdirde ödül aktarımı sağlanamayacak.
Kazanılan ParafPara’lar, iş yerinin gün sonu işlemi tamamlandıktan sonra ertesi gün banka sistemine aktarılacak.