IBAN ile Para Transferi Tümden Değişti! Yeni Dönem Başladı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, IBAN üzerinden yapılan para transferlerine ilişkin yeni bir düzenlemeyi duyurdu. Bankalar, mobil uygulamalarına ekledikleri "ödeme iste" özelliğiyle kullanıcılara pratik bir çözüm sunmaya başladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Merkez Bankası, IBAN ile yapılan para transferlerine ilişkin çığır açıcı bir yenilik başlattı. Artık para transferleri eskisinden çok daha pratik ve güvenilir olacak.
ÖDEME İSTE ÖZELLİĞİ NEDİR?
Yeni uygulama sayesinde kullanıcılar, FAST, EFT veya havale yöntemlerini kullanarak kendilerine para göndermek isteyen kişilerden hızlı bir şekilde ödeme talep edebilecek. Ödeme talebi oluşturmak için yalnızca alıcının IBAN numarasını bilmek yeterli.
Bu özellik, telefon veya diğer iletişim araçlarına ihtiyaç duymadan para transferi taleplerinin doğrudan banka uygulamaları üzerinden yapılmasına olanak tanıyor.
DAHA HIZLI VE GÜVENİLİR İŞLEM SÜRECİ
Sistem, IBAN numarası ve ödeme tutarının belirlenmesiyle çalışıyor. Kullanıcılar "ödeme iste" butonuna tıkladıklarında, alıcıya bir onay mesajı gönderiliyor. Onayın ardından belirtilen tutar otomatik olarak alıcı hesabından çekilip talep eden kişinin hesabına aktarılıyor.
GÜNLÜK HAYATTA BÜYÜK KOLAYLIK
Merkez Bankası’nın bu yeni düzenlemesi, para transferlerini hızlandırmanın yanı sıra kullanıcılar için güvenilir bir çözüm sunmayı hedefliyor. Özellikle sıkça yaşanan ödeme taleplerinde, bu sistemin işlemleri daha kısa sürede gerçekleştirmesi bekleniyor.
Yeni özellik, dijital bankacılık işlemlerinin pratikleşmesi açısından önemli bir adım olarak görülüyor ve para transferlerinde yeni bir dönemin başladığını işaret ediyor.