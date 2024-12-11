IBAN ile Para Gönderirken 2 Kez Düşünün: Bunu Yapan Saç Baş Yolacak!

1. IBAN NUMARASININ DOĞRULUĞU

IBAN, banka hesaplarının benzersiz bir şekilde tanımlanmasını sağlayan ve 34 haneye kadar uzayabilen bir koddur. Para transferi sırasında IBAN numarasının doğru girilmesi, işlemin doğru alıcıya ulaşması açısından kritik öneme sahiptir. Yanlış girilen bir IBAN, işlemin gecikmesine veya paranın yanlış hesaba gönderilmesine yol açabilir.

Transfer öncesinde IBAN numarasını iki kez kontrol etmek, hata riskini en aza indirir. IBAN bilgilerini elle yazmak yerine kopyala-yapıştır yöntemiyle girmek, yazım hatalarını önlemek açısından faydalı olabilir. Bu numarayı doğrularken hesap özeti, fatura veya alıcı tarafından sağlanan belgelerden destek alabilirsiniz.