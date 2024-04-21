Iban ile ödeme alan işletmeler dikkat! Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçti...

Son dönemde artan bir uygulama olarak, bazı işletmeler müşterilerine IBAN vererek banka hesaplarına yönlendiriyor ve bu şekilde kredi veya banka kartı ile ödeme almak yerine fiş ya da fatura vermekten kaçınıyor. Ancak bu durumun hem tüketiciler hem de işletmeler açısından sakıncaları bulunuyor.

Spectrum Denetim, Danışmalık, Yeminli Mali Müşavirlik AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay İnci'ye göre, işletmeler bu şekilde banka komisyonundan ve vergiden kaçmaya çalışıyorlar. Bu durum vergisini düzenli ödeyen işletmeleri haksız rekabetle karşı karşıya bırakıyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı da bu konuda çalışma başlatmış durumda, kayıt dışı kazanç elde eden mükellefleri tespit etmek için işletmelerin ve ilişkili hesapların transferlerini inceleyecek. İnci'ye göre, işletmelerin gelen parayla birlikte ilgili ürüne ait fiş veya fatura düzenlemesi gerekiyor, aksi halde cezaya maruz kalacaklar. Ayrıca kiralama yoluyla edinilen banka hesapları da terörün finansmanı, kara para aklama gibi suç unsurları açısından incelenecek.

İşletmeler gelir ve kurumlar vergileri ile ilgili tarhiyatlarla karşı karşıya kalabilirler, ayrıca gecikme faizi ve cezalar da ödeme zorunda kalabilirler.

Iban İle Talet Edilen Ödemelerde Açıklama Kısmına Alınan Hizmet Yazılmalı

Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Levent Küçük de vatandaşların satın aldıkları mal ve hizmetten dolayı mağduriyet yaşaması durumunda ellerinde fiş ve fatura gibi belgenin bulunması gerektiğini vurgulayarak, "Çünkü tüketicilerimiz yasal haklarını korumak için tüketici hakem heyetlerine yaptıkları başvuruda ayıplı mal veya hizmeti hangi işletmeden aldıklarını ispatlamak zorunda. IBAN yoluyla talep edilen ödemelerde fiş ya da fatura verilmiyor ve ödemeler şahsi banka hesaplarına yönlendiriliyor. Son dönemde ödemelerin IBAN üzerinden yapılması, tüketiciler açısından büyük risk barındırıyor. Ödeme yapılan şahsi hesap numarasının kime ait olduğunun bilinmemesi, vatandaşlar için hukuki mağduriyete neden olabilir." ifadelerini kullandı.

Mal veya hizmeti işletmeden alıp, ücretin şahsi banka hesabına yollanmasının doğru olmadığına dikkati çeken Küçük, şunları kaydetti:

"'Ödemeyi yapmadınız' denmesi durumunda ücreti yolladığınızı kanıtlamanız zor. Bu nedenle IBAN üzerinden gönderilen ücretlerde açıklama kısmına ödemenin hangi hizmet için yapıldığını yazmanız gerekiyor. Herhangi bir uyuşmazlık ve konunun yargıya taşınması durumunda açıklama kısmı bizler için kanıt niteliği taşıyor. Söz konusu durum resmi kurumlar tarafında da mecburi hale getirilmeli."