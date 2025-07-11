IBAN ile EFT, Havale ve FAST İşlemi Böyle Yapılacak: Bankalar Para Transferi Yapanları Uyardı
IBAN’la para gönderirken saniyelik bir dalgınlık büyük maddi kayıplara yol açabilir. Peki doğru IBAN nasıl kontrol edilir, para transferi güvenli şekilde nasıl yapılır? İşte IBAN'dan para gönderirken yapmanız gerekenler...
Kaynak: Haber Merkezi
Bankacılık işlemlerinde yapılan en ufak bir hata, ciddi mağduriyetlere yol açabiliyor. Özellikle para transferlerinde sıkça kullanılan IBAN numaraları, doğru girilmediğinde paranın bambaşka bir hesaba gitmesine neden olabiliyor. Son dönemlerde artan şikayetler, bu konuda dikkatli olunması gerektiğini bir kez daha gösterdi.
IBAN (Uluslararası Banka Hesap Numarası), para gönderiminde kolaylık sağlasa da, içerisindeki bir harf ya da rakamın yanlış yazılması, kullanıcıyı uzun ve zorlu bir sürece sürükleyebiliyor. Yanlış hesaba gönderilen paranın geri alınması ise sanıldığı kadar basit değil.
Yapılan bir araştırma, yanlış IBAN ile yapılan havalelerde, para iadesinin çoğu zaman karmaşık ve zaman alıcı bir sürece dönüştüğünü ortaya koyuyor. Üstelik bu hatalar yalnızca bireyleri değil, iş dünyasını da zor durumda bırakabiliyor. Para kaybı yaşanabildiği gibi, hukuki süreçler ve banka görüşmeleri de kişilerin enerjisini tüketebiliyor.
IBAN ile EFT, Havale ve FAST İşlemi Nasıl Yapılır?
Alıcının IBAN numarasını alın: Para göndereceğiniz kişinin doğru ve eksiksiz IBAN numarasını edinin.
Mobil bankacılık, internet bankacılığı veya ATM'ye giriş yapın.
Para transferi (EFT/Havale) menüsünü seçin.
IBAN ile transfer seçeneğini tıklayın.
IBAN numarasını ve alıcının adını girin. Bazı bankalar, isimle IBAN'ın uyuşup uyuşmadığını kontrol eder.
Göndermek istediğiniz tutarı yazın.
İşlemi onaylayın: Gerekirse şifrenizi veya doğrulama kodunu girin.
İşlem tamamlandığında dekont alın.