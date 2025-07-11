IBAN ile EFT, Havale ve FAST İşlemi Böyle Yapılacak: Bankalar Para Transferi Yapanları Uyardı

IBAN (Uluslararası Banka Hesap Numarası), para gönderiminde kolaylık sağlasa da, içerisindeki bir harf ya da rakamın yanlış yazılması, kullanıcıyı uzun ve zorlu bir sürece sürükleyebiliyor. Yanlış hesaba gönderilen paranın geri alınması ise sanıldığı kadar basit değil.

Yapılan bir araştırma, yanlış IBAN ile yapılan havalelerde, para iadesinin çoğu zaman karmaşık ve zaman alıcı bir sürece dönüştüğünü ortaya koyuyor. Üstelik bu hatalar yalnızca bireyleri değil, iş dünyasını da zor durumda bırakabiliyor. Para kaybı yaşanabildiği gibi, hukuki süreçler ve banka görüşmeleri de kişilerin enerjisini tüketebiliyor.