İban Hesabını Yakınlarına Kullandıranlara Bir Çok Daha! Sadece Para Cezası Değil...
İban hesabını yakınlarına kullandıranlara savcılık yolu gözüktü. Adım adım banka hesabını başkalarına kulllandıranlara kesilecek cezalar belli oldu.
81 ilde harekete geçildi. Banka hesabını yakınlarına kullandıran şahıslara şimdi de savcılık yolu göründü. Bu şahıslara sadece vergi cezası kesilmeyecek. MASAK mevzuatına aykırı davranmaları nedeniyle savcılıklara sevk edilecekler.
NTV'de yer alan haberde; Banka hesabını kullandıranları bekleyen cezalar da belli oldu.
Maliye, IBAN yoluyla tahsilat yaptıkları tespit edilen işletme sahiplerini tek tek çağırıp izah isteyecek, IBAN yoluyla yapılan tahsilatlar için fatura veya benzeri belge düzenleyip düzenlemediklerini soracak ve bu belgelerin ibrazını isteyecek. Bu tahsilatlar için fatura veya benzeri belge düzenlenmişse herhangi bir sorun olmayacak. Düzenlenmemiş ise, bu satışlar kayıt dışı satış olarak kabul edilecek. Ayrıca, işletme sahiplerine, ilişkili kişi statüsünde kabul edilen kişilere (eş, çocuk, anne, baba gibi yakın akrabalar ile sekreter, işçi gibi işletme çalışanları) ait IBAN’lar ile kiralık IBAN hesaplarıyla yapılan tahsilatlar da sorulacak.
Vergi mükellefi olmayıp IBAN’ına para yatanlar da sorumlu mu?
Maliye, vergi mükellefi olmadığı halde mal ve hizmet satışı yapıp bedellerini IBAN yoluyla tahsil edenleri de tespit etti. Maliye, bu kişileri de çağıracak ve izah isteyecek.
IBAN’la tahsilat yapanlara ne işlem yapılacak?
IBAN’la tahsilat yaptıkları halde fatura veya benzeri belge düzenlemeyen veya mükellefiyet açtırmadan bu işleri yapanlara, kayıt dışı bıraktıkları kazançları üzerinden gelir vergisi, kurumlar vergisi, geçici vergi, kayıt dışı bıraktıkları satışları üzerinden de KDV tarhiyatları yapılacak, 1 kat vergi ziyaı cezası kesilecek, ilave olarak gecikme faizi istenilecek. Ayrıca, faturaya yazılması gereken meblağın yüzde 10’una kadar özel usulsüzlük cezası kesilecek.
IBAN kiralaması yapanlara ceza var mı?
Tahsilat yapılan IBAN hesaplarının çoğunun işletme ile ilgisi olmayan 3. kişilere ait olduğu ve bu IBAN’ların aylık ücret karşılığında kiralandığı anlaşıldı. IBAN’larını kiralayan kişilerin, hesaplarına yatan milyonlarca TL’den haberleri bile olmuyor.
,
Bunlar hakkında da yasal işlemler yapılacak, tahsil ettikleri kira bedelleri üzerinden cezalı gelir vergisi, geçici vergi ve KDV tarhiyatları yapılacak, bir kat vergi ziyaı cezası kesilecek ve ayrıca gecikme faizi istenilecek. Ayrıca, bu kişiler MASAK mevzuatına aykırı bu işlemlerinden dolayı savcılıklara sevk edilecekler.