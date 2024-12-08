Hyundai'nin Beklenen Hibrit Modeli Satışa Çıktı! İşte Fiyatı ve Özellikleri
Hyundai, çevre dostu mobilite yaklaşımını yansıtan yeni hibrit modeli Staria ile dikkatleri üzerine çekti. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, araç 1,6 litrelik T-GDI benzinli motor ve 1,49 kWh kapasiteli batarya kombinasyonuyla çalışıyor. Bu hibrit sistem, toplamda 225 beygir güç ve 367 Nm tork üreterek hem performansı hem de verimliliği bir arada sunuyor.
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Hyundai Staria, çevreci yapısının yanı sıra tork konvertörlü 6 ileri otomatik şanzımanıyla kullanıcılarına üst düzey sürüş konforu sağlıyor. Ortalama yakıt tüketimi 7,6 litre olarak belirtilen araç, hem bireysel hem de ticari kullanım için uygun bir seçenek olarak öne çıkıyor.
Aracın iç mekanında 'Salon' konseptine uygun olarak genişlik ve lüks ön planda tutulmuş. 9 kişilik oturma kapasitesine sahip olan Staria’nın koltuk düzeni, kullanıcı ihtiyaçlarına göre özelleştirilebiliyor. Elektrikli kayar kapılar ve ayarlanabilir bagaj kapağı gibi özellikler, günlük kullanımı kolaylaştırıyor.
İLERİ TEKNOLOJİDE ÇIĞIR AÇTI
Hyundai Staria, güvenlik ve teknoloji konusunda da sınıfında iddialı. Araçta şu özellikler standart olarak sunuluyor:
10,25 inç dokunmatik bilgi-eğlence ekranı
Akıllı Hız Sabitleme Kontrolü (SCC)
Ön Çarpışma Önleme Asistanı (FCA)
Şerit Takip Asistanı (LFA)
Elektronik Vites Paneli (SBW)
DUR-KALK ÖZELLİKLİ HIZ SABİTLEME SİSTEMİ
Ek olarak, kablosuz akıllı telefon şarj sistemi, USB Type-C girişleri ve anahtarsız giriş-çalıştırma sistemi gibi modern unsurlar, Staria’yı ileri teknolojiyle donatılmış bir araç haline getiriyor.
TASARIM VE DIŞ DETAYLAR
Aerodinamik çizgileri şık bir görsellikle birleştiren Hyundai Staria, LED aydınlatmalarıyla dikkat çekici bir dış tasarıma sahip. Alçak omuz çizgisi ve yüksek tavan tasarımı, iç mekandaki ferahlığı artırırken dört farklı renk seçeneği kullanıcıların beğenisine sunuluyor.
TÜRKİYE FİYATI BELLİ OLDU
Türkiye’de Elite donanım seviyesi ve 4x2 çekiş sistemiyle satışa sunulan Hyundai Staria Hibrit, 1 milyon 895 bin TL fiyat etiketiyle bayilerde yerini aldı.