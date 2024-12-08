Hyundai'nin Beklenen Hibrit Modeli Satışa Çıktı! İşte Fiyatı ve Özellikleri

Hyundai Staria, çevreci yapısının yanı sıra tork konvertörlü 6 ileri otomatik şanzımanıyla kullanıcılarına üst düzey sürüş konforu sağlıyor. Ortalama yakıt tüketimi 7,6 litre olarak belirtilen araç, hem bireysel hem de ticari kullanım için uygun bir seçenek olarak öne çıkıyor.

Aracın iç mekanında 'Salon' konseptine uygun olarak genişlik ve lüks ön planda tutulmuş. 9 kişilik oturma kapasitesine sahip olan Staria’nın koltuk düzeni, kullanıcı ihtiyaçlarına göre özelleştirilebiliyor. Elektrikli kayar kapılar ve ayarlanabilir bagaj kapağı gibi özellikler, günlük kullanımı kolaylaştırıyor.