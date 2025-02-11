Hyundai'den Dikkat Çeken Türkiye Kararı! Tamamen Değiştiriyor

1997 yılında Hyundai Motor Company ve Kibar Holding ortaklığıyla 180 milyon dolarlık yatırımla kurulan fabrika, ilk aşamada 50 bin araç üretim kapasitesine sahipti. 2006’da kapasitesi 100 bine, 2013’te yapılan yatırımlarla ise 210 bine çıkarıldı. Verimlilik artırma çalışmalarıyla üretim kapasitesi bugün 245 bin adede ulaşmış durumda.

HYUNDAİ’NİN TÜRKİYE’DEKİ STRATEJİK ROLÜ

Hyundai Motor Türkiye, Hyundai Motor Company’nin Avrupa’daki en önemli üretim merkezlerinden biri konumunda. Şirket, 2025 itibarıyla yüzde 97 Hyundai Motor Company ve yüzde 3 Kibar Holding ortaklığıyla faaliyetlerini sürdürecek.

1997’den bu yana 3 milyondan fazla araç üreten fabrika, Hyundai’nin denizaşırı ülkelerde kurduğu ilk ve en uzun süre hizmet veren tesisi olma özelliğini taşıyor. Şirket, Türkiye’de üretilen modellerle otomotiv sektöründe büyümeye devam ederken, yerel üretim ve ihracat faaliyetleriyle ülke ekonomisine katkı sağlamayı sürdürecek.