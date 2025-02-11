Hyundai'den Dikkat Çeken Türkiye Kararı! Tamamen Değiştiriyor
Hyundai Assan, ticari unvanını "Hyundai Motor Türkiye" olarak değiştirerek küresel pazardaki etkisini artırmayı hedefliyor. Şirket, bu adım ile özellikle Avrupa pazarındaki varlığını daha da güçlendirmeyi planlıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
2021 yılından itibaren dönüşüm sürecine giren Hyundai Assan’da, Hyundai Motor Company’nin hisseleri yüzde 97’ye ulaşmıştı. Bu kapsamda, şirketin mevcut unvanı "Hyundai Assan Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş." yerine "Hyundai Motor Türkiye Otomotiv A.Ş." olarak değiştiriliyor.
Bu değişiklikle birlikte Hyundai, Türkiye’de üretilen araçlarını "Hyundai Motor Türkiye" adıyla ihraç ederek Avrupa başta olmak üzere 40’tan fazla ülkeye ulaşmayı amaçlıyor. Türk işçisinin emeğiyle üretilen modellerin uluslararası pazarlarda yer alması, Türkiye’nin otomotiv sektöründeki konumunu daha da güçlendirecek.
İZMİT FABRİKASI VE ÜRETİM KAPASİTESİ
Hyundai’nin İzmit’teki fabrikası, şirketin küresel üretim ağı içinde önemli bir konumda bulunuyor. Hyundai Motor Grubu’na ait dünya genelindeki 33 fabrika arasında kalite standartları açısından beş yıldız ödülüne layık görülen ilk tesis olma özelliğini taşıyor.
Üretimde kullanılan parçaların büyük bölümü Türkiye’deki tedarikçilerden temin edilirken, fabrikada üretilen araçların yerlilik oranı yüzde 55’in üzerinde. Türkiye’de 50’den fazla tedarikçiyle çalışan Hyundai Motor Türkiye, ülke ekonomisine ve istihdama önemli katkılar sağlıyor.
1997 yılında Hyundai Motor Company ve Kibar Holding ortaklığıyla 180 milyon dolarlık yatırımla kurulan fabrika, ilk aşamada 50 bin araç üretim kapasitesine sahipti. 2006’da kapasitesi 100 bine, 2013’te yapılan yatırımlarla ise 210 bine çıkarıldı. Verimlilik artırma çalışmalarıyla üretim kapasitesi bugün 245 bin adede ulaşmış durumda.
HYUNDAİ’NİN TÜRKİYE’DEKİ STRATEJİK ROLÜ
Hyundai Motor Türkiye, Hyundai Motor Company’nin Avrupa’daki en önemli üretim merkezlerinden biri konumunda. Şirket, 2025 itibarıyla yüzde 97 Hyundai Motor Company ve yüzde 3 Kibar Holding ortaklığıyla faaliyetlerini sürdürecek.
1997’den bu yana 3 milyondan fazla araç üreten fabrika, Hyundai’nin denizaşırı ülkelerde kurduğu ilk ve en uzun süre hizmet veren tesisi olma özelliğini taşıyor. Şirket, Türkiye’de üretilen modellerle otomotiv sektöründe büyümeye devam ederken, yerel üretim ve ihracat faaliyetleriyle ülke ekonomisine katkı sağlamayı sürdürecek.