Hyundai'den Büyük Hamle! Türkiye'de Elektrikli Araç Üretimine Başlıyor
Güney Koreli otomotiv üreticisi Hyundai, Türkiye’deki yatırım planlarını genişletme kararı aldı. Şirket, 1997 yılından bu yana üretim yaptığı İzmit’teki fabrikasında yüzde yüz elektrikli otomobil üretimine başlayacağını duyurdu. İlk modellerin 2026 yılında banttan inmesi planlanırken, üretilecek aracın adı, teknik özellikleri ve segmentiyle ilgili detaylar henüz netleşmiş değil.
Kaynak: Habertürk
Hyundai Motor Türkiye’nin yeni Başkanı YongJin Alex Kim, Türkiye’de üretilecek elektrikli araçların Avrupa pazarına ihraç edileceğini açıkladı. “Türkiye’deki otomotiv üretim kalitesi bizim için çok değerli. Burada üreteceğimiz sıfır emisyonlu elektrikli aracımızı 40’tan fazla ülkeye ihraç edeceğiz” diyen Kim, yatırım süreciyle ilgili Bakanlıklarla teşvik görüşmelerinin sürdüğünü belirtti.
ÜRETİM HATLARI ELEKTRİKLİ ARAÇLARA UYUMLU HALE GETİRİLECEK
Yeni yatırım kapsamında Hyundai’nin İzmit’teki tesisinde ek kapasite artışına gidilmeyecek. Bunun yerine, içten yanmalı motorlu araçların üretildiği hatların elektrikli otomobil üretimine uygun hale getirilmesi planlanıyor.
HYUNDAI TÜRKİYE’DEKİ VARLIĞINI GÜÇLENDİRİYOR
Hyundai, Türkiye’deki ticari unvanını da değiştirerek Hyundai Motor Türkiye olarak güncelledi. Şirket, 2021 yılında Hyundai Assan’daki hisselerini yüzde 97’ye çıkararak Türkiye’deki üretim sürecindeki kontrolünü artırmıştı.
HYUNDAI’NİN TÜRKİYE FABRİKASI STRATEJİK ÖNEME SAHİP
Dünya genelinde 11 fabrikası bulunan Hyundai, Türkiye’deki üretim tesisini ilk denizaşırı yatırım noktası olarak konumlandırıyor. 1997 yılında üretime başlayan İzmit fabrikasında bugüne kadar 3 milyon adet araç üretildi. Günlük 840 araç kapasitesine sahip tesiste, i10, i20 ve Bayon modelleri üretiliyor. Fabrikanın ortalama yerlilik oranı ise yüzde 55 olarak belirtiliyor.
Hyundai’nin aldığı bu karar, Türkiye otomotiv sektöründe elektrikli araç dönüşümüne yönelik atılan en büyük adımlardan biri olarak değerlendiriliyor.