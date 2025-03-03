Hyundai'den Büyük Hamle! Türkiye'de Elektrikli Araç Üretimine Başlıyor

HYUNDAI’NİN TÜRKİYE FABRİKASI STRATEJİK ÖNEME SAHİP

Dünya genelinde 11 fabrikası bulunan Hyundai, Türkiye’deki üretim tesisini ilk denizaşırı yatırım noktası olarak konumlandırıyor. 1997 yılında üretime başlayan İzmit fabrikasında bugüne kadar 3 milyon adet araç üretildi. Günlük 840 araç kapasitesine sahip tesiste, i10, i20 ve Bayon modelleri üretiliyor. Fabrikanın ortalama yerlilik oranı ise yüzde 55 olarak belirtiliyor.

Hyundai’nin aldığı bu karar, Türkiye otomotiv sektöründe elektrikli araç dönüşümüne yönelik atılan en büyük adımlardan biri olarak değerlendiriliyor.