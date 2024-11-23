Hyundai ve Kia 208 Bin Aracını Geri Çağırıyor: O Tarihten Sonra Üretilen Tüm Otomobiller İçin Alarm Verildi

O TARİHTE ÜRETİLEN TÜM OTOMOBİLLER TEHLİKEDE

Hyundai ve Kia, 2024 yılının başında, tüketicileri 146 binden fazla elektrikli araçtaki sorun konusunda uyarmıştı. En son geri çağırma ise, söz konusu geri çağırmanın genişletilmesi ve yerinin doldurulması niteliğinde olup, 9 Kasım'a kadar üretilen araçları etkilediği açıklandı.

Hyundai ve Kia yetkilileri, sorunun farkında olduklarını ve müşteri güvenliğini ön planda tuttuklarını belirtti. Şirketler, etkilenen tüm araçların ücretsiz olarak inceleneceğini ve gerekli tamirlerin yapılacağını duyurdu. Ayrıca, ICCU yazılımının güncellenerek bu tür sorunların tekrar yaşanmasının önüne geçileceği belirtildi.

Öte yandan Hyundai sahipleri geri çağırma konusunda 17 Ocak 2025'te, Kia müşterileri ise 13 Aralık 2024 tarihinde detaylı bilgi verileceği belirtildi.