Hyundai ve Kia 208 Bin Aracını Geri Çağırıyor: O Tarihten Sonra Üretilen Tüm Otomobiller İçin Alarm Verildi
Hyundai ve Kia, şarj edilememesi nedeniyle güç kaybı yaşama riski bulunan 208 bin aracını geri çağırdığını duyurdu.
Kaynak: Haber Merkezi
Dünyanın önde gelen otomobil üreticilerinden Hyundai ve Kia, elektrikli araçlarında yaşanan önemli bir sorun nedeniyle geniş kapsamlı bir geri çağırma kararı aldı. Şirketler, 200 binin üzerinde elektrikli aracın şarj edilememesi sorunu nedeniyle güvenlik riskine karşı önlem almak zorunda kaldı.
Geri çağırmanın nedeni, araçların elektrikli sistemlerinde yer alan Entegre Şarj Kontrol Ünitesi (ICCU) olarak belirlendi. Bu ünitedeki olası bir arıza, aracın şarj olmasını engelleyebiliyor ve zaman içerisinde tamamen hareketsiz kalmasına neden olabiliyor.
HYUNDAİ VE KİA'NIN HANGİ OTOMOBİLLERİ GERİ ÇAĞIRMADAN ETKİLENDİ?
Geri çağırmadan, Hyundai'nin 2022-2024 Ioniq 5 ve 2023-2025 Ioniq 6, Kia'nın 2022-2024 EV6 ve Genesis'in 2023-2025 GV60, GV70 ve 2023-2024 G80 elektrikli modelleri etkilendi. Bu araçların belirli üretim tarihleri arasındaki tüm modelleri, şarj sorunu riski taşıyor. Uyarıya göre, yaklaşık 63 bin Kia EV etkilenirken, kalan 145 bin 235 Hyundai ve Genesis araçlarını kapsıyor.
O TARİHTE ÜRETİLEN TÜM OTOMOBİLLER TEHLİKEDE
Hyundai ve Kia, 2024 yılının başında, tüketicileri 146 binden fazla elektrikli araçtaki sorun konusunda uyarmıştı. En son geri çağırma ise, söz konusu geri çağırmanın genişletilmesi ve yerinin doldurulması niteliğinde olup, 9 Kasım'a kadar üretilen araçları etkilediği açıklandı.
Hyundai ve Kia yetkilileri, sorunun farkında olduklarını ve müşteri güvenliğini ön planda tuttuklarını belirtti. Şirketler, etkilenen tüm araçların ücretsiz olarak inceleneceğini ve gerekli tamirlerin yapılacağını duyurdu. Ayrıca, ICCU yazılımının güncellenerek bu tür sorunların tekrar yaşanmasının önüne geçileceği belirtildi.
Öte yandan Hyundai sahipleri geri çağırma konusunda 17 Ocak 2025'te, Kia müşterileri ise 13 Aralık 2024 tarihinde detaylı bilgi verileceği belirtildi.
YETKİLİ SERVİSE BAŞVURULMASI GEREK
Araç sahipleri, araçlarında herhangi bir anormallik fark ederlerse derhal yetkili servislere başvurmaları konusunda uyarıldı. Özellikle şarj işlemlerinde yaşanan sorunlar veya araçta beklenmedik güç kayıpları durumunda, en yakın servise giderek araçlarını kontrol ettirmeleri önemle tavsiye ediliyor.