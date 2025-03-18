Hyundai, Fiat Egea’ya Bayrak Açtı: Fiyatı 400 Bin Lira Aşağı Çekti! Tam Dolu Paket…
Türkiye otomotiv pazarında B hatchback segmenti her geçen gün daha fazla ilgi görmeye devam ediyor. Kompakt yapısı, düşük yakıt tüketimi ve şehir içi kullanım kolaylığı sayesinde tercih edilen bu segmentte, Hyundai i20 uygun fiyatıyla dikkat çekiyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Özellikle Renault Clio ve Volkswagen Polo gibi güçlü rakipleri bulunan i20, şu an piyasadaki en uygun fiyatlı modellerden biri olarak öne çıkıyor. Renault Clio’nun fiyatı 1 milyon 309 bin TL’den başlarken, Polo’nun fiyatları ise daha da yukarı seviyelerde seyrediyor. Hyundai i20 ise 925 bin TL’den başlayan fiyatlarla, rakiplerine göre 400 bin TL’ye varan bir avantaj sağlıyor.
OTOMATİK VE MANUEL ARASINDA 50 BİN TL OYNUYOR
Hyundai i20, hem manuel hem de otomatik vites seçenekleri ile tüketicilere farklı alternatifler sunuyor. Manuel şanzımanlı baz modeli 925 bin TL’den satışa sunulurken, otomatik vitesli i20 sahibi olmak için yalnızca 970 bin TL ödemek yeterli.
İŞTE HYUNDAİ İ20’NİN GÜNCEL FİYAT LİSTESİ
1.2 MPI 79PS Jump Benzin Manuel
-2024 model fiyatı: 925.000 TL
-2025 model fiyatı: 1.000.000 TL
1.2 MPI 79PS Style Benzin AMT
-2024 model fiyatı: 1.000.000 TL
-2025 model fiyatı: 1.075.000 TL
1.2 MPI 79PS Elite Çift Renk Benzin AMT
-2024 model fiyatı: 1.067.000 TL
-2025 model fiyatı: 1.145.000 TL