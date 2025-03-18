Hyundai, Fiat Egea’ya Bayrak Açtı: Fiyatı 400 Bin Lira Aşağı Çekti! Tam Dolu Paket…

Özellikle Renault Clio ve Volkswagen Polo gibi güçlü rakipleri bulunan i20, şu an piyasadaki en uygun fiyatlı modellerden biri olarak öne çıkıyor. Renault Clio’nun fiyatı 1 milyon 309 bin TL’den başlarken, Polo’nun fiyatları ise daha da yukarı seviyelerde seyrediyor. Hyundai i20 ise 925 bin TL’den başlayan fiyatlarla, rakiplerine göre 400 bin TL’ye varan bir avantaj sağlıyor.