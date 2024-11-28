Hyundai 226 Binden Fazla Aracını Geri Çağırdı: Bu Model Arabası Olanlar Dikkat

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından yapılan açıklamada, geri görüş kamerasının baskılı devre kartındaki bir hasar nedeniyle görüntünün ekrana yansımayabileceği belirtildi. Bu durum, sürücünün arka görüşünü kısıtlayarak kaza riskini artırma potansiyeli taşıyor.