Hyundai 226 Binden Fazla Aracını Geri Çağırdı: Bu Model Arabası Olanlar Dikkat
Güney Kore merkezli otomotiv devi Hyundai, ABD’de 226 bin 118 aracını geri çağırma kararı aldı. Geri görüş kamerasındaki teknik bir sorun nedeniyle alınan bu karar, bazı 2021-2022 Santa Fe ve Elantra modellerini kapsıyor.
Kaynak: AA
ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından yapılan açıklamada, geri görüş kamerasının baskılı devre kartındaki bir hasar nedeniyle görüntünün ekrana yansımayabileceği belirtildi. Bu durum, sürücünün arka görüşünü kısıtlayarak kaza riskini artırma potansiyeli taşıyor.
STANDARTLARI KARŞILAMIYOR
NHTSA, sorunlu modellerin ilgili güvenlik standartlarını karşılamadığını vurguladı. Etkilenen araç sahiplerinin, bayilere başvurarak geri görüş kamerasını ücretsiz değiştirebilecekleri duyuruldu.
Hyundai’nin bu kapsamlı geri çağırma kararı, markanın araç güvenliğine verdiği önemi gösterirken, müşterilerin mağduriyet yaşamaması için hızlı bir çözüm sunulacağı ifade ediliyor.