'Huzur Hakkı' Yetmedi: TEDAŞ Yöneticilerine Milyonluk Temsil Ödemesi!

Elektrik dağıtım işinin 2013’te tamamıyla özel sektöre devredilmesi, zamları da beraberinde getirdi. Vatandaşı yüksek faturalar ile karşı karşıya bırakan özelleştirme, elektrik dağıtım şirketlerine ise fahiş kazanç sağladı. Elektrik dağıtım işinin, “kalite, rekabet ve ucuzluk getireceği” iddiasıyla özelleştirilmesi kamuya da ağır yükler yükledi.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, elektrik dağıtım işinin özelleştirilmesinden öncesinde kaynaklanan ve dağıtım şirketlerinin özelleştirilmesi sırasında TEDAŞ’ta kalan alacakların tamamı aradan geçen 11 yıla karşın halen tahsil edilemedi. Hemen her yıl fahiş kârlar açıklayan elektrik dağıtım şirketleri öte yandan, mülkiyeti TEDAŞ’a ait trafolardan toplam 223 milyon 642 bin TL reklam ve kira geliri elde etti. Şirketlerden alacaklarını tahsil etmekte zorlanan TEDAŞ, denetim ve kontrol mekanizmasında da büyük zafiyet yaşadı. İzmir’de iki vatandaşın yerin altındaki elektrik kaçağı nedeniyle yaşamını yitirmesinin ardından eleştirilen kurumların arasında yer alan TEDAŞ’ın 2023 yılı mali bilançosu hesaplandı. Bilanço, TEDAŞ’ın tartışmalı bir ismi de içeren üst düzey yöneticileri için milyonlarca lira harcadığını ortaya koydu.

7,9 MİLYON TL’LİK YOLLUK

TEDAŞ’ın verilerine göre, dokuz kişilik üst düzey yönetici grubuna 2023 yılında toplam 10 milyon 250 bin 819 TL yolculuk, konaklama ve temsil parası ödendi. Toplam 10,2 milyon TL’lik ödemenin 7 milyon 937 bin 189 TL’sinin yolculuk ve konaklama giderinden, 2 milyon 313 bin 630 TL’sinin ise temsil giderinden oluştuğu belirtildi. Kurum, yöneticilerine ödediği huzur hakkı, maaş, prim, ikramiye ve kâr payı tutarını ise açıklamadı.

TARTIŞMALI İSİM YÖNETİCİ

TEDAŞ’ın üst düzey yönetim grubu 9 kişiden oluşuyor. Sosyal medya hesabından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e yönelik, “Bu kadın müfteri, bu kadın yalancı. Ula Corona, git görün ona. Ula bu karı teröristlere FETÖ’cülere af çıkmadı diye mi bozuldu?" diye yazan, CHP’li Faik Öztrak’a yönelik ise “Size Türk diyenin size Müslüman diyenin alayını…” ifadelerini kullanan Bora Ülker de TEDAŞ’ın yönetiminde yer alıyor.