Hürmüz Krizi Pompayı Vurdu: Motorinde İndirim Rafa Kalktı

Küresel enerji piyasalarında geçtiğimiz hafta cuma günü hakim olan "bahar havası", savaş çanlarının yeniden çalmasıyla yerini sert bir yükselişe bıraktı. ABD-İran geriliminin Hürmüz Boğazı üzerinden tırmanması, motorin indirimini bekleyen milyonlarca sürücüye kötü haber olarak döndü.

İNDİRİM HESAPLARI ÇÖKTÜ

Akaryakıt sektörü temsilcilerinden edinilen bilgilere göre, motorinin metrik ton fiyatı geçen haftayı bin 197 dolar seviyesinden kapatmıştı.

Mevcut tabloda çarşamba gününden itibaren motorine en az 1 TL 15 kuruşluk bir indirim yapılması hesaplanıyordu. Ancak bölgedeki çatışma riskinin öne çıkmasıyla motorinin ton fiyatı bir anda 70 dolar birden yükselerek hesapları altüst etti.

İNDİRİM BAŞKA BAHARA KALDI

Küresel piyasalardaki ani değişimi değerlendiren sektör kaynakları, "İyimser hava çok kısa sürdü. Brent petrol ve motorin fiyatlarındaki bu sıçrama, yapılması planlanan indirimi imkansız hale getirdi. Maalesef, savaşın gölgesinde indirim başka bahara kaldı" açıklamasında bulundu.

Dünya petrol ticaretinin ana damarlarından biri olan Hürmüz Boğazı’na yönelik "abluka" ve "kapatma" restleşmeleri, sadece Brent petrolü değil, rafine ürün fiyatlarını da doğrudan etkiliyor.

Kaynak: ANKA