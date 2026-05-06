Hürmüz Boğazı Umudu Altını Uçurdu: Petrol Düştü, Altın Yükseldi! İşte 6 Mayıs 2026 Güncel Altın Fiyatları

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ile kapsamlı bir anlaşmanın mümkün olabileceğine yönelik açıklamaları piyasalarda hareketliliği artırdı. Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılabileceğine ilişkin beklentiler güç kazanırken enerji fiyatlarında gerileme yaşandı. Petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından yatırımcıların güvenli liman talebi yeniden altına yöneldi.

Küresel piyasalarda spot altının ons fiyatı sabah saatlerinde yüzde 2’nin üzerinde yükselerek 4 bin 651 dolar seviyesine çıktı. İç piyasada gram altın da aynı oranda değer kazanarak 6 bin 763 TL’ye ulaştı. Gümüş fiyatlarında da dikkat çeken bir yükseliş görüldü. Ons gümüş yüzde 3,82 artışla 75,61 dolardan işlem gördü.

PETROL GERİLEDİ, ALTIN YÜKSELDİ

Hürmüz Boğazı çevresinde zaman zaman çatışma haberleri gelmeye devam ederken Trump’ın İran ile savaşın sona erdirilebileceğine ilişkin mesajları piyasalarda tansiyonu düşürdü. Bu gelişme, boğazın yeniden açılabileceği beklentisini güçlendirirken petrol fiyatlarında geri çekilmeye neden oldu.

Enerji maliyetlerindeki düşüşle birlikte yatırımcıların yeniden altına yöneldiği görülürken, zayıflayan dolar endeksi ve ABD tahvil getirilerindeki geri çekilme de değerli metalleri destekleyen unsurlar arasında yer aldı.

HÜRMÜZ BOĞAZI KÜRESEL PİYASALAR İÇİN KRİTİK ÖNEMDE

Dünya petrol ticaretinin yaklaşık yüzde 20’sinin geçtiği Hürmüz Boğazı, İran ile ABD arasında yükselen gerilim nedeniyle küresel piyasalarda yakından takip ediliyor. Boğazın kapalı kalmasının enerji ve lojistik maliyetlerini artırabileceği belirtilirken uzmanlar bu durumun küresel enflasyon baskısını güçlendirebileceği görüşünde birleşiyor.

FED’İN FAİZ MESAJI DA TAKİP EDİLİYOR

Öte yandan ABD Merkez Bankası Fed’in geçtiğimiz hafta politika faizini sabit tutmasına rağmen enflasyon risklerine dikkat çekmesi de piyasalardaki yön arayışını etkiliyor. Fed’in ilerleyen dönemde yeniden faiz artırımına gidebileceğine ilişkin sinyaller vermesi, yatırımcıların güvenli liman tercihlerinde belirleyici oluyor. Faiz getirisi bulunmayan altın ise yüksek faiz ortamlarında zaman zaman baskı altında kalabiliyor.

6 MAYIS 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Ons altın gün içinde en yüksek 4651 dolar, en düşük 4546 dolar seviyesini gördü. Ons altın 4647 dolar seviyesinde seyrediyor. Gram altın ise gün içinde en yüksek 6765 TL, en düşük 6612 TL seviyesini gördü. Gram altın 6753 TL seviyesinde seyrediyor.

Kaynak: Haber Merkezi