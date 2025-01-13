Hurda Teşvikinde Flaş Gelişme: Milyonlarca Araç Sahibi İçin Tarih Verildi
Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) Başkanı Cengiz Eroldu, milyonlarca araç sahibini ilgilendiren hurda teşvikiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Trafikteki araçların yüzde 25'inin 21 yaşında olduğunu açıklayan Eroldu, hükümete konu ile ilgili taleplerini bildirdiklerini söyledi.
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) Başkanı Cengiz Eroldu, uzun süredir gündemde olan hurda teşvikiyle ilgili dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu. ÖTV indirimli araçlarda yapılan yeni düzenlemelere değinen Eroldu, teşvikin otomotiv sektörüne olumlu katkılar sağladığını ifade etti.
Türkiye'deki araç yaşlarının arttığını vurgulayan Eroldu, trafikteki araçların yüzde 25'inin 21 yaşında olduğunu belirtti. Vatandaşların alım gücünün düşmesi nedeniyle araçların yenileyemediğini ifade eden Eroldu, yeni sistem kapsamındaki kullanım süresi, yerlilik oranı ve sürücü tanımlama tipinin getirildiğini hatırlattı.
EMİSYON İÇİN HEDEF 2053
Türkiye Gazetesi'ne konuşan Otomotiv Sanayi Derneği'nin (OSD) Başkanı Cengiz Eroldu, yıllık değerlendirme toplantısında hurda araç konusuna da değindi. Eroldu, Türkiye'nin 2053 hedefini hatırlatarak emisyon azaltımına değindi.
Eroldu, "Türkiye’de otomotiv parkının ortaya çıkardığı emisyonun yüzde 95’i, toplam araç parkının yarısına denk gelen eski araçlara ait. Geri kalan diğer yarısı ise emisyon toplamının yüzde 5’ini yapıyor. Dolayısıyla ülkemizde emisyonu yüksek bir araç parkı var. Tabii bunun içinde ağır vasıtalar da var" dedi.
HURDA TEŞVİKİ İLE İLGİLİ FLAŞ GELİŞME
Ekonomik değeri olduğu için vatandaşların elinde bulundurdukları araçları hurdaya vermek istemediklerini belirten Eroldu, "Hurda teşviği bu yıla özgü olmasa da ülkemizin gelecekteki dönemine yönelik olarak uzun vadeli bir hurda teşviğinin yeşil dönüşüm altında devreye alınmasının önemli olduğunu düşünüyoruz" açıklamasında bulundu.
HÜKÜMETE TALEPLER İLETİLDİ
Fon desteğinin olması gerektiğini aktaran Eroldu, emisyonu yüksek araçların bir kenara bırakılması gerektiğini belirtti. Hükümete konu ile ilgili taleplerini belirttiklerini ifade eden Eroldu, "Örneğin, bir önceki hurda teşvikinde olduğu gibi tarlalarda yatan araçlara yönelik değil, gerçekten yürür vaziyette, MTV yatırılmış, muayeneden geçmiş ama trafiğe emisyonu yüksek şekilde çıkan eski model araçlara yönelik bir uygulama daha etkili olur. Önceki gibi hurda ticaretine dönmesinin ülkemize bir faydası yok" ifadelerini kullandı.