Hurda Teşvikinde Flaş Gelişme: Milyonlarca Araç Sahibi İçin Tarih Verildi

HÜKÜMETE TALEPLER İLETİLDİ

Fon desteğinin olması gerektiğini aktaran Eroldu, emisyonu yüksek araçların bir kenara bırakılması gerektiğini belirtti. Hükümete konu ile ilgili taleplerini belirttiklerini ifade eden Eroldu, "Örneğin, bir önceki hurda teşvikinde olduğu gibi tarlalarda yatan araçlara yönelik değil, gerçekten yürür vaziyette, MTV yatırılmış, muayeneden geçmiş ama trafiğe emisyonu yüksek şekilde çıkan eski model araçlara yönelik bir uygulama daha etkili olur. Önceki gibi hurda ticaretine dönmesinin ülkemize bir faydası yok" ifadelerini kullandı.