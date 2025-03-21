Hurda Teşviki Son Durum Nedir? Araç Sahiplerinin ÖTV'siz Araç Alımı Yasası Meclis'ten Geçti mi?

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan yasa teklifine göre, 2000 model ve daha eski araç sahipleri, araçlarını hurdaya ayırmaları halinde ÖTV muafiyetinden yararlanarak sıfır kilometre araç satın alabilecek. Düzenleme, eski araçların trafikten çekilerek geri dönüşüme kazandırılmasını ve çevre dostu yerli üretim araç satışlarının teşvik edilmesini amaçlıyor. ÖTV muafiyeti, sadece bir defaya mahsus olmak üzere uygulanacak.