Hurda Teşviki Son Durum Nedir? Araç Sahiplerinin ÖTV'siz Araç Alımı Yasası Meclis'ten Geçti mi?
Otomotiv sektöründe büyük ilgiyle takip edilen hurda teşvikiyle ilgili gelişmeler merakla bekleniyor. Türkiye'de 25 yaş ve üzeri araç sahipleri, ÖTV'siz yeni araç alımına imkan tanıyacak düzenlemenin yasalaşıp yasalaşmadığını araştırıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan yasa teklifine göre, 2000 model ve daha eski araç sahipleri, araçlarını hurdaya ayırmaları halinde ÖTV muafiyetinden yararlanarak sıfır kilometre araç satın alabilecek. Düzenleme, eski araçların trafikten çekilerek geri dönüşüme kazandırılmasını ve çevre dostu yerli üretim araç satışlarının teşvik edilmesini amaçlıyor. ÖTV muafiyeti, sadece bir defaya mahsus olmak üzere uygulanacak.
HURDA TEŞVİKİ NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?
Hurda teşvikiyle ilgili yasa teklifi, Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir ve Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk tarafından geçtiğimiz aylarda TBMM’ye sunuldu. Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nda değişiklik öngören teklifin, Meclis’te görüşülmesi bekleniyor. Ancak şu ana kadar konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşanmadı.
Teklifin yasalaşması halinde, eski araçların geri dönüşüme kazandırılmasıyla birlikte ithalatın azaltılması, akaryakıt tasarrufu sağlanması ve çevre kirliliğinin önüne geçilmesi hedefleniyor.
HANGİ ARAÇLAR ÖTV'SİZ ALINABİLECEK?
Meclis’e sunulan düzenlemeye göre, ÖTV muafiyetinden sadece Türkiye'de üretilen araç modelleri yararlanabilecek. Teklifin yasalaşması halinde 6 farklı markanın 12 modeli kapsam dahiline girecek. Bu modeller arasında şunlar yer alıyor:
Togg T10X
Toyota CH-R
Hyundai Bayon
Hyundai i20
Hyundai i10
Ford Tourneo Custom
Ford E-Transit
Ford Transit
Fiat Fiorino
Fiat Egea Cross
Fiat Egea
Volkswagen Transporter
Yasanın ne zaman yürürlüğe gireceği ise Meclis sürecinin tamamlanmasına bağlı olacak.