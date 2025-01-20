Hurda Teşviki Piyasaları Karıştırdı! İkinci El Araçlarda Rüzgar Tersine Döndü
Hurda teşviki beklentisi, ikinci el araç piyasasında hem satışları düşürdü hem de fiyat artışlarına neden oldu. Alıcılar fiyatların düşeceği umuduyla alımlarını ertelerken, piyasadaki fiyatların yükselmesi sektörde şaşkınlık yarattı.
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan Hurda Teşviki kanun teklifi, ikinci el araç alıcılarının kararlarını etkiledi. Fiyatların düşeceği beklentisiyle alımlarını erteleyen tüketiciler, piyasada durgunluk yarattı. Ancak, bu durgunluğa rağmen araç fiyatlarının yukarı yönlü hareketi dikkat çekti.
Galerici Kalender Yaşasın, piyasanın dengesizliğine dikkat çekerek şunları söyledi: "Normalde talep azalınca fiyat düşer, ama şu anda tam tersi oluyor. Piyasa istikrarsız, bir gün satış yapıyoruz, diğer gün tamamen durgunluk yaşıyoruz."
PANDEMİ DÖNEMİYLE BAŞLADI
Pandemi dönemiyle başlayan ekonomik dalgalanmalar, ikinci el araç piyasasını derinden etkiledi. Kalender Yaşasın, geçmişte satışların daha düzenli olduğunu belirterek, "Eskiden araç alır, satardık ve kâr elde ederdik. Şimdi ise elimizdeki araç sayısı da kâr marjı da azaldı," dedi.
SAYILAR GİDEREK AZALDI
Galericiler, sektördeki küçülmeye işaret ediyor. Araç stoklarında azalma yaşandığını belirten Yaşasın, "Eskiden 20 araçla çalışıyorduk, şimdi bu sayı 15'e düştü. Çalışan personel sayımızda da benzer bir azalma var," ifadelerini kullandı.
Sektör temsilcileri, 2025 yılında piyasanın daha istikrarlı bir yapıya kavuşmasını umut ediyor. Yaşasın, "Şu anda önümüzü göremiyoruz, ama umarım önümüzdeki yıl daha iyi bir dönem geçiririz," diyerek beklentilerini dile getirdi.
BELİRSİZLİK DEVAM EDİYOR
Hurda teşviki beklentisi, ikinci el araç piyasasında büyük bir bekleyiş yarattı. Ancak, talep azalmasına rağmen fiyatların artması, sektördeki dengesizliği gözler önüne seriyor. Galericiler ve sektör temsilcileri, bu belirsizliklerin bir an önce son bulmasını ve piyasanın normale dönmesini bekliyor.