Hurda Teşviki Piyasaları Karıştırdı! İkinci El Araçlarda Rüzgar Tersine Döndü

Sektör temsilcileri, 2025 yılında piyasanın daha istikrarlı bir yapıya kavuşmasını umut ediyor. Yaşasın, "Şu anda önümüzü göremiyoruz, ama umarım önümüzdeki yıl daha iyi bir dönem geçiririz," diyerek beklentilerini dile getirdi.