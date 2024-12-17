Hurda Teşviki ile Bunu Yapanlara 500 Bin Lira Para Cezası Kesilecek
25 yaş ve üzeri araç sahipleri için hurda teşviki düzenlemesi yeniden gündeme geldi. Eski araçların geri dönüşüme kazandırılmasını ve yerine ÖTV’siz sıfır araç alımını teşvik eden kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunuldu. Bu düzenleme, çevreci ve güvenli araçların kullanımını artırmayı ve yerli üretim araçlara talebi teşvik etmeyi hedeflenirken, bunu yapanlara ise 500 bin lira para cezası kesilecek. İşte ayrıntılar...
Teklif kapsamında, 2000 model ve daha eski araçlar geri dönüşüme verilerek, yerlerine Türkiye’de üretilmiş olan yeni araçlar Özel Tüketim Vergisi'nden muaf şekilde alınabilecek. Düzenleme, hem ekonomik hem de çevresel faydalar sağlamayı amaçlıyor.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ülkede trafiğe kayıtlı araç sayısı 2024 yılı itibarıyla 30 milyonu aşmış durumda. Bu araçların yüzde 25'lik kısmını, 21 yaş ve üzerindeki eski taşıtlar oluşturuyor. Bu araçların tamir masraflarının yüksek olması, trafik güvenliği açısından risk teşkil etmesi ve çevreye olumsuz etkileri nedeniyle geri dönüşüme kazandırılmaları önem taşıyor.
Hurda teşvikiyle:
Ekonomiye katkı sağlanması,
Akaryakıt israfının önlenmesi,
Çevre kirliliğinin azaltılması,
Trafik güvenliğinin artırılması hedefleniyor.
Geri dönüşüme verilen araçların yerine alınacak sıfır araçların ÖTV muafiyetiyle sunulması, yerli otomobil üretimini de destekleyecek.
500 BİN LİRA PARA CEZASI KESİLECEK
Yeni verilen bir teklifte ise trafik kazası veya doğal afet sonucu zarar görerek ağır hasarlı olduğu tespit edilen ve ekonomik ömrünü doldurma, eskime, yıpranma, kaza, yanma, tahrip edilme ve benzeri nedenlerle kullanılamaz duruma gelen araçların onarımı yapılarak yeniden trafiğe çıkarılmasının yasaklanması ve bu hükme aykırı davranan özel veya tüzel kişilere 500 bin Türk Lirası para cezası verilmesi talep edildi.
HURDA TEŞVİKİ NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?
Henüz teklif aşamasında olan kanun, TBMM’de görüşülmeyi bekliyor. Bütçe görüşmeleri sırasında ele alınması beklenen düzenleme ile ilgili kesin bir tarih açıklanmadı. Ancak hurda teşvikinin hayata geçmesi durumunda, eski araçların yenilenmesi ve yerli araç kullanımının artması açısından önemli bir adım atılacağı belirtildi.
TEŞVİK KAPSAMINDAKİ ARAÇLAR
Hurda teşviki kapsamında alınabilecek araçlar, yalnızca Türkiye'de üretilmiş olan otomobillerle sınırlı olacak. Bu durum, yerli üretim otomobil sektörüne olumlu bir ivme kazandırmayı hedefliyor.
Eski araç sahipleri, hem ekonomik avantajlardan faydalanmak hem de çevreye katkı sağlamak için bu düzenlemeyi yakından takip ediyor.