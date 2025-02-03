Hurda Teşviki ile Alınabilecek Araçlar Belli Oldu: İşte ÖTV'siz KDV'siz Otomobillerin Fiyat Listesi
Milyonlarca vatandaş hurda araç teşvikiyle ilgili düzenlemenin yasalaşmasını beklerken hurda teşviki ile alınabilecek araçlar belli oldu. İşte ÖTV'siz ve KDV'siz otomobillerin fiyat listesi...
Kaynak: Mynet
Türkiye'deki araçların yaşlanması, trafik güvenliği ve çevresel etkiler açısından önemli bir sorun haline geldi. TÜİK verilerine göre, ülkemizdeki araçların ortalama yaşı 14,5'a ulaşırken Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) ise Avrupa'daki binek araç yaş ortalamasının 12 yıl olduğunu belirtti.
Yaşlanan araçlar, trafik kazalarındaki riskleri artırırken, çevre kirliliğine de neden oluyor. Bu durumun farkında olan yetkililer ve sivil toplum kuruluşları, hurda araçların trafikten çekilmesi için çeşitli öneriler getiriyor. Milyonlarca vatandaş hurda araç teşvikiyle ilgili düzenlemenin yasalaşmasını beklerken hurda teşviki ile alınabilecek araçlar belli oldu. İşte ÖTV'siz ve KDV'siz otomobillerin fiyat listesi...
ÖTV VE KDV'DEN MUAF OLACAK
Kasım 2024’te MHP Kayseri Milletvekili İsmet Özdemir, 25 yaş ve üzeri araçların trafikten çekilmesini sağlayacak bir kanun teklifi sunmuştu. Teklife göre, 25 yaş üstü araçlarını teslim eden vatandaşlar, yeni araç alımlarında ÖTV ve KDV'den muaf tutulacak. Bu sayede hem eski ve güvenilirliği düşük araçlar trafikten çekilecek hem de vatandaşlar daha yeni ve çevre dostu araçlara kavuşabilecek.
SADECE TÜRKİYE'DE ÜRETİLEN ARAÇLARDA GEÇERLİ
Hurda teşviki, otomotiv sektöründe canlanmaya ve vatandaşların daha uygun fiyatlı araçlara ulaşmasına olanak tanıyacak. Ancak, bu teşvik yalnızca Türkiye’de üretilen araçlar için geçerli olacak. Ticari araç sahipleri de benzer bir teşvikten yararlanacak, ama ticari kullanım için en az 10 yıl faaliyet şartı istenecek.
HURDA TEŞVİKİYLE ALINACAK ARAÇLAR BELLİ OLDU
Hurda teşviki kapsamında alınabilecek yerli üretim araçlar arasında Togg T10X, Toyota CH-R, Hyundai Bayon, Hyundai i20, Hyundai i10 yer alıyor. Ticari segmentte ise Ford Tourneo Custom, Ford E-Transit, Ford Transit, Fiat Fiorino, Fiat Egea Cross, Fiat Egea ve Volkswagen Transporter modelleri bulunuyor. ÖTV muafiyeti ile bu araçların fiyatlarının yüzde 10'dan fazla düşmesi bekleniyor.