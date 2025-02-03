Hurda Teşviki ile Alınabilecek Araçlar Belli Oldu: İşte ÖTV'siz KDV'siz Otomobillerin Fiyat Listesi

Türkiye'deki araçların yaşlanması, trafik güvenliği ve çevresel etkiler açısından önemli bir sorun haline geldi. TÜİK verilerine göre, ülkemizdeki araçların ortalama yaşı 14,5'a ulaşırken Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) ise Avrupa'daki binek araç yaş ortalamasının 12 yıl olduğunu belirtti.

Yaşlanan araçlar, trafik kazalarındaki riskleri artırırken, çevre kirliliğine de neden oluyor. Bu durumun farkında olan yetkililer ve sivil toplum kuruluşları, hurda araçların trafikten çekilmesi için çeşitli öneriler getiriyor. Milyonlarca vatandaş hurda araç teşvikiyle ilgili düzenlemenin yasalaşmasını beklerken hurda teşviki ile alınabilecek araçlar belli oldu. İşte ÖTV'siz ve KDV'siz otomobillerin fiyat listesi...