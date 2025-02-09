Hurda Araç Teşvikinde Flaş Gelişme! Sıfır Araçlarda ÖTV Muafiyeti için Düğmeye Basıldı

Hurda teşviki, Türkiye'de ilk olarak 2003 yılında uygulanmıştı. İkinci uygulama 4 Ekim 2010'da başlatıldı ve son olarak 2017, 2018 ve 2019 yıllarında da devam etti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın "Ömrünü Tamamlamış Araçlar Bertaraf Takip Sistemi" (ÖTA) verilerine göre, 2012-2019 yılları arasında uygulanan teşviklerle toplamda 519 bin 867 araç geri dönüştürüldü.