Hurda Araç Teşvikinde Flaş Gelişme! Sıfır Araçlarda ÖTV Muafiyeti için Düğmeye Basıldı
Hurda araçlara yönelik ÖTV muafiyeti, son dönemde en çok merak edilen konular arasında yer alırken, bu teklif Meclis'e sunuldu. Teklifin yasalaşması durumunda, çevre dostu sıfır araçlara geçiş kolaylaşacak.
Kaynak: Sabah Gazetesi
25 yaş ve üzeri araçların trafikten çekilmesini teşvik etmek amacıyla hazırlanan yeni düzenleme, bu araçların hurdaya ayrılması karşılığında yeni araç alımında Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indirimi sağlayacak.
3 MİLYON ARAÇ SAHİBİ ETKİLENECEK
Meclis'e sunulan teklifin kabul edilmesi halinde yaklaşık 3 milyon araç sahibi etkilenecek. Bu durumda, 25 yaş ve üzeri araçlarını hurdaya ayıran vatandaşlar, önemli bir ÖTV indirimi ile sıfır araç sahibi olabilecek. Bu teşvik, aynı zamanda yerli araç üretimini de artıracak.
Hurda teşviki, Türkiye'de ilk olarak 2003 yılında uygulanmıştı. İkinci uygulama 4 Ekim 2010'da başlatıldı ve son olarak 2017, 2018 ve 2019 yıllarında da devam etti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın "Ömrünü Tamamlamış Araçlar Bertaraf Takip Sistemi" (ÖTA) verilerine göre, 2012-2019 yılları arasında uygulanan teşviklerle toplamda 519 bin 867 araç geri dönüştürüldü.