Hurda Araç Teşviki Ne Zaman Gelecek? ÖTV Muafiyetli Hurda Araç Teşviki Meclis'te

Türkiye’de trafiğe kayıtlı araçların yüzde 24’ünün 21 yaş ve üzerinde olduğu belirtilirken, ekonomik sebepler nedeniyle bu araçların hurdaya ayrılma süreci gecikiyor. Eski araçlar, yüksek yakıt tüketimi ve çevresel etkileri nedeniyle hem bütçeye ek yük getiriyor hem de çevre kirliliğine yol açıyor.