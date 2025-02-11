Hurda Araç Teşviki Ne Zaman Gelecek? ÖTV Muafiyetli Hurda Araç Teşviki Meclis'te
Meclis gündeminde yer alan yeni yasa teklifi, 25 yaş ve üzeri araç sahiplerine Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyeti sağlayan hurda araç teşvikini içeriyor. Düzenlemenin yasalaşması halinde, binlerce eski araç trafikten çekilecek ve araç sahipleri daha uygun koşullarda sıfır araç satın alma imkânı elde edecek.
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye’de trafiğe kayıtlı araçların yüzde 24’ünün 21 yaş ve üzerinde olduğu belirtilirken, ekonomik sebepler nedeniyle bu araçların hurdaya ayrılma süreci gecikiyor. Eski araçlar, yüksek yakıt tüketimi ve çevresel etkileri nedeniyle hem bütçeye ek yük getiriyor hem de çevre kirliliğine yol açıyor.
MECLİS’TE GÖRÜŞÜLEN HURDA ARAÇ TEŞVİKİ
Meclis’e sunulan yasa teklifi, 25 yaşını doldurmuş araçlarını hurdaya ayıran sürücülere ÖTV muafiyeti sağlanmasını öngörüyor. Teşvik kapsamında yeni araç satın alacak kişilerin, Türkiye’de üretilmiş ve en az yüzde 40 yerlilik oranına sahip bir model tercih etmeleri gerekiyor.
TEŞVİKTEN YARARLANMA ŞARTLARI
Düzenleme kapsamında, 25 yaş ve üzerindeki araçların hurdaya çıkarılması karşılığında, yeni araç alımında ÖTV muafiyeti sağlanması planlanıyor. Bu hak, yalnızca bir kez kullanılabilecek. Teşvik desteğinin nakit ödeme veya vergi indirimi şeklinde uygulanması öngörülüyor.
Teklifin Meclis’te kabul edilmesi halinde, düzenleme Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Başvuru süreciyle ilgili detaylar daha sonra duyurulacak. Maddi imkânsızlıklar nedeniyle eski araçlarını yenileyemeyen vatandaşlar, teşvik sayesinde daha ekonomik ve çevre dostu araçlara yönelme fırsatı bulabilecek.