Hurda Araç Teşviki İçin Tarih Verildi! Meclis’e Sunulan Teklifte Kritik MTV Detayı Ortaya Çıktı

Türkiye’de 25 yaşın üzerindeki araç sayısının 11 milyonu aşmasıyla birlikte hurda araçların yenilenmesine yönelik beklenti yeniden gündeme geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, TBMM’ye sunduğu Hurda Araç Teşviki teklifiyle ilgili son değerlendirmeleri paylaştı.

Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, düzenlemenin hayata geçmesi halinde özellikle Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) gelirlerinde ciddi bir artış yaşanacağına dikkat çekti. Teklifin yasalaşması durumunda devletin MTV gelirlerinde 45 milyar lirayı aşan bir artış oluşabileceğini belirten Özdemir, “ÖTV teşviki ile ilgili çalışmalarımızı gayretle sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

2000 YILI ÖNCESİ ARAÇLAR HEDEFTE

Meclis’e sunulan teklifin, 2000 yılı öncesinde trafiğe kaydı yapılan araçların yerli üretim yeni araçlarla değiştirilmesini öngördüğünü vurgulayan Özdemir, amaçlarının trafik güvenliğini artırmak, çevreci araç kullanımını yaygınlaştırmak ve ekonomiye katkı sağlamak olduğunu belirtti.

Açıklamasında şu sözlere yer verdi:

"TBMM'ye sunduğumuz ve 2000 yılı öncesinde trafiğe kayıtlı araçların yerli üretim araçlarla yenilenmesini öngören kanun teklifimizle trafik güvenliğinin pekiştirilmesi, çevreci araçların teşvik edilerek kullanımının yaygınlaştırılması, ekonomik gelişmelere pozitif yönde katkı sağlanması hedeflerimizi ortaya koymuştuk."

ÖTV KAYBI ENDİŞESİNE YANIT

Bazı kurumların ÖTV gelirlerinde kayıp yaşanabileceğine dair endişelerini de değerlendiren Özdemir, bu görüşlerin doğru olmadığını savunarak, "Teklifle ilgili bazı kamu kuruluşlarının olumlu yönde görüşe sahip olduğunu bilmekle beraber, ÖTV hususunda kayba neden olacağı endişelerinin ise yersiz bir yaklaşım olacağını ifade etmek gerekir." dedi.

Özdemir, teşvikin uygulanmasıyla bütçede kayıp değil, tam tersine özellikle MTV gelirlerindeki artış sayesinde önemli bir kazanç sağlanacağını belirterek, 2026 yılı içinde düzenlemenin yasalaşması halinde merkezi bütçeye 45 milyar liradan fazla ek kaynak oluşturulabileceğini kaydetti.

Ayrıca iç pazarın canlanmasıyla otomotiv sektörü başta olmak üzere bağlantılı alanlarda yeni istihdam imkanları doğabileceğine işaret eden Özdemir, vatandaşların beklentileri doğrultusunda hazırlanan teklifin yasalaşması için çalışmaların sürdüğünü vurguladı.

